Minister: Der er ikke meget tid til journalister

'Det har ikke været muligt at få et interview med ministeren' eller 'Sådan skriver ministeren i et mailsvar sendt via en presserådgiver'.

Disse formuleringer er ikke uvante i det danske mediebillede, og derfor har Ekstra Bladet foretaget en uformel optælling.

Ved hjælp af en søgning i Infomedia har Ekstra Bladets bibliotek fundet 37 eksempler på, at journalister har bedt om et interview med en minister, men i stedet har modtaget et skriftligt svar, siden nuværende regering tiltrådte.

Den minister, der flest gange optræder i søgningen, er skatteminister, Morten Bødskov (S).

- Morten Bødskov, i Ekstra Bladets optælling, er du den minister, som oftest har givet svar på skrift. Hvorfor tror du, det kan være?

- Når man er skatteminister, så er der helt utrolig mange journalister, som henvender sig. Det et kæmpe område, og det er et område, som er meget i vælten, så derfor er der helt ekstremt stor interesse for det.

- Bare i det her halve år har vi haft 20 lovforslag i folketinget plus alt det andet, man skal som minister, og så er kalenderen altså så pakket, at man ikke kan nå at tale med alle journalister. Men det betyder ikke, man ikke taler med journalister. De seneste dage har jeg talt med Berlingske, Jyllands-Posten, DR, Politiken og nu også med Ekstra Bladet. Man kan i hvert fald ikke skjule sig som skatteminister, det ligger helt fast, siger ministeren.

Problematisk

Ifølge flere eksperter er det et stort problem, når magthaverne ikke stiller op til interview.

- Det, der er den klare strategiske interesse ved kun at give skriftlige svar, det er jo, at så er man fri for at få opfølgende spørgsmål med det samme. Politikeren har så at sige en strategisk interesse i at kunne styre interviewet.

- Det er problematisk i den forstand, at hvorfor skulle en minister have en ret til at styre kommunikationen. Hvis man har en fri presse, som gerne skulle kunne gå kritisk til magthaverne, så kan det gøre det virkelig svært for journalister at udføre deres arbejde, siger Erik Albæk, professor ved Institut for Statskundskab og Institut for Journalistik på Syddansk Universitet.

Lektor i journalistik ved Roskilde Universitet Jesper Knudsen mener, at de skriftlige svar giver politikerne for meget magt.

- Hvis politikerne i højere og højere grad forsøger at tage kontrol, fordi de synes, det er lidt irriterende, at de bliver forstyrret af journalisterne, så er det en hårfin balance. Det giver dem jo for meget magt, kan man sige, siger han.

Om Ekstra Bladets undersøgelse Ekstra Bladets Bibliotek har fundet 37 eksempler på ministre i den nuværende S-regering, der siden 27. juni har valgt at besvare henvendelser fra medier skriftligt. Eksemplerne er fundet i artikelarkivet Infomedia ved at søge på, at ordet minister skal optræde i nærheden af 'skriftligt svar', mailsvar eller 'ingen kommentar'. Der er dermed formentlig ikke tale om det fulde overblik over skriftlige svar fra ministre.

Skatteminister Morten Bødskov (S) afviser dog, at han bruger de skriftlige svar som den nemme vej uden om de kritiske spørgsmål.

- Kan du se dig fri for, at det nogle gange bare er en nem udvej at sende et skriftligt svar, hvis ikke du har lyst til at svare på kritiske spørgsmål?

- Som skatteminister kan man ikke smyge sig uden om problemer, det tror jeg står klart for alle. Og det benytter jeg mig heller ikke af. Det handler simpelthen om, at med de mange andre opgaver man har, så er virkeligheden bare den, at der er nogle situationer, hvor man er nødt til at sende et skriftligt svar, og i det fleste tilfælde accepterer journalister sådan set også det, siger han.

Tendens

Ingen af eksperterne kender til undersøgelser, der fastslår omfanget af skriftlige svar, men ifølge Jesper Knudsen er de skriftlige svar et billede på en tendens i tiden.

- Den her praksis med gerne at ville sende citater på mail er også en del af en større magtkamp, som vi ser udspille sig mellem journalister og politikere i de her år. Det yderligtgående billede på det er sådan nogle som Paludan og Trump, som decideret vil miskreditere journalisters funktion, rolle og troværdighed.

- Mange politikere er ret tydeligt ved at fratage medierne deres rolle som dem, der kan sætte en dagsorden, ved simpelthen at undlade at svare, ved at svare på en måde så de har kontrol over det, eller ved at kalde journalisterne for utroværdige, siger han.

Tilbage i november erkendte Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, i et interview i Deadline på DR2, at der er tale om en tendens.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Socialdemokratiets politiske ordfører har fokus på tendensen med det mange skriftlige svar. Det kan ministrene gøre bedre, siger han. Foto: Jens Dresling

- Der har været en udvikling over en årrække, hvor der bliver givet flere skriftlige svar fra ministre og andre politikere. Det fandtes under den tidligere regering, og det gør det også denne her.

- Da denne her diskussion er kommet, så vi også måtte tænke os lidt om. Jeg har også set lidt ekstra efter og må give ret. Det er rigtigt, der bliver givet mange skriftlige svar, og det kan ministrene - det kan vi - gøre bedre, sagde han i programmet.

Men skatteministeren har ikke tænkt sig at ændre sin praksis.

- Nu når du hører, at du giver flest skriftlige svar i vores undersøgelse, er det så noget du har tænkt dig at lave om på fremover?

- Jeg bestræber mig altid på at tale så meget som muligt med journalister, men det er klart, at her er der et ministerium, hvor der er så meget at lave, at nogle gange så er man nødt til at give et skriftligt svar, og jeg er glad for, at mange journalister ved og accepterer, at det er sådan, det forholder sig, siger Morten Bødskov (S).