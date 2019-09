Minister dropper udskældt udrejsecenter

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) dropper den tidligere regerings plan om et udrejsecenter på Lindholm

Den tidligere regerings planer om at oprette et udrejsecenter på øen Lindholm bliver droppet.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet ifølge Ritzau i en mail.

Udrejsecenter Lindholm blev oprettet som en del af den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om 30. november sidste år. Her i blev det besluttet, at der skulle etableres et nyt udrejsecenter på øen Lindholm.

Centeret skulle have en kapacitet på 100 pladser med mulighed for yderligere 25 pladser og huse udlændinge, som er på tålt ophold eller er udvist som følge af kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed.

I dag bor denne gruppe på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

Fra regeringen og Dansk Folkepartis side var det vigtigt at sende et kraftigt signal til de dømte udlændinge på tålt ophold, at de ikke er velkomne i Danmark.

- Jeg mener, det sender et klart signal om, at de kriminelle udlændinge og dem, der truer rigets sikkerhed, ikke er velkomne her i landet, lød det fra Inger Støjberg til Ekstra Bladet i december, da hun sammen med Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, besøgte Lindholm.

Vil finde billigere løsning

Efter at være sat i bero er planerne for et udrejsecenter på Lindholm nu helt stoppet, udtaler udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S):

'Det er ret dyrt at sejle kriminelle udlændinge i pendulfart mellem Lindholm og fastlandet. En overnatning på øen koster det samme som en overnatning på et luksushotel.'

Men får det flere til at rejse hjem? Næppe. Det er penge ud ad vinduet. Nu går vi i gang med at finde en billigere løsning. Kriminelle udlændinge er ikke velkommen i Danmark. De skal rejse hjem.'

'Jeg er klar til at gå meget langt for at sikre det. Men det skal være politik, hvor vi bruger pengene fornuftigt,' skriver Mattias Tesfaye i samme e-mail.

Ifølge ministeriet ville de forventede årlige udgifter pr. person på Lindholm være på en million kroner mod for nuværende 300.000 på eksisterende udrejsecentre.

Regeringen vil nu søge andre løsninger end Lindholm, når det kommer til kriminelle, udviste udlændinge.

DF: Det er trist

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Pia Kjærsgaard, kalder beslutningen 'trist':

- Det er trist. Og jeg begriber ikke, at prisen bliver brugt som argument. For det er langt dyrere at have kriminelle udlændinge gående rundt i Danmark.

- Siden denne her regering kom til har det kun været lempelser i udlændingepolitikken. Så jeg har svært ved at se, at de viderefører den stramme udlændingepolitik, siger Pia Kærsgaard.

Radikale Venstres politiske ordfører Sofie Carsten Nielsen er ikke overraskende lettet over, at planerne nu er droppet endeligt.

- Det er et glædeligt skridt, at Lindholm-planen nu endeligt er stoppet. Det var fuldkomment gak-gak, siger Sofie Carsten Nielsen.

