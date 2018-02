Minister efter Henriks død: Hykleriet vil ingen ende tage

Fra politisk hold vælter det frem med mindeord om prins Henrik. En af de toppolitikere, der hylder den nu afdøde prins, er kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA). Men hun benytter samtidig lejligheden til at lange ud efter de danskere, som har 'mobbet' prinsen.

'Det blev en lykkelig kærlighedshistorie,' skriver Mette Bock på sin Facebook-profil om prins Henriks møde med dronning Margrethe og tilføjer:

'Men et ulykkeligt kulturmøde. Folket kunne nemlig ikke rigtig li’ manden. Han var anderledes. Kom fra et andet land. Lærte aldrig at tale helt dansk, som vi bedst kan lide det. Og så interesserede han sig for de skønne kunster. Musik, skulptur, billedkunst, litteratur. Meget mærkeligt. Så han blev mobbet. Og da han begyndte at give udtryk for ønsket om at bevare sin egen identitet, gik det helt galt. Franske Henri blev ikke helt til danske Henrik, selvom vi tvang ham til at skifte navn.'

'Nu er manden død. Og mobberne vil i dag svømme over med nekrologer om dette fantastiske menneske, der var spændende, anderledes, sprudlende og helt sig selv. Hykleriet vil ingen ende tage', lyder det fra Mette Bock.

Prins Henrik afgik ved døden tirsdag kl. 23.18.

Du kan læse hele Mette Bocks Facebook-opslag herunder: