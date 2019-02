Minister efter østerskrig: Det kunne have været anderledes

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) indrømmer, at forløbet med at få de nye kvoteregler for østers- og muslingefiskeri godt kunne have haft et andet forløb. DFs gruppeformand er tilfreds med svaret, men afviser ikke næse til ministeren

Efter et rigtig slimet og ufint forløb om den nye lov for muslinge- og østersfiskeri i Limfjorden, kryber fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) nu til korset og indrømmer, at forløbet med at få de nye kvoteregler for østers- og muslingefiskeri kunne have været anderledes.

Indrømmelsen kommer i et fire dage forsinket svar på et §20-spørgsmål stillet af DF's fiskeriordfører, Ib Poulsen, der har været en af de mest aktive kritikere af Eva Kjer Hansens håndtering af den nye aftale.

Fiskeriministeren er i flere måneder blevet beskyldt for at have trukket processen med at få den nye lov til at træde i kraft i langdrag.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der tidligere har været ude med en opsang til Eva Kjer Hansen, er tilfreds med svaret.

- Vi har ønsket, at Eva Kjer ikke kom med sådan nogle papegøjesvar, som hun tidligere har gjort, men at man kom med politiske svar.

- Her er da sket en forbedring. Man skal udvise imødekommenhed. Det gør hun her, siger han til Ekstra Bladet.

Skal sagen have konsekvenser for ministeren?

- Det, vi er ude efter, er et bedre samarbejde. Vi er ikke ude i mistillid, eller noget der ligner, siger gruppeformanden.

- Udvalget kan vurdere, hvorvidt hun skal have en næse. Det er op til dem, om man synes, noget af det her giver anledning til en beretning om det.

- Det må vi se.

Ny aftale for muslinge- og østersfiskeri 19. juni 2018 blev Folketingets partier enige om en ny aftale for muslinge- og østerskvoter i Limfjorden. Aftalen betyder, at fiskerne ikke må eje mere end tre muslinge- og østerskvoter. Gør de det, har de indtil udgangen af 2026 til at skille sig af med dem. Loftet var før den nye aftale fire kvoter. Aftalen trådte i kraft 11. december 2018

Utilfredse ordførere

Spørgsmålet fra Ib Poulsen søgte svar på, hvorvidt ministeren mente, at hun havde talt sandt, da hun i midten af november på TV Midtvest sagde, at den kritik, hun blev mødt med, var helt ny. Den udtalelse fik nemlig en række fiskeriordførere til at rynke på brynene. De mente nemlig, at de flere gange havde rejst kritikken for ministeren.

Kritkken gik på, at ministeren havde været for langsom til at få den nye aftale for muslinge- og østersfiskeri i Limfjorden til at træde i kraft. Kritikken kom, fordi flere ordførere på området var bekymrede for, at fiskere ville hamstre kvoter, inden loftet blev vedtaget.

Aftalen blev indgået 19. juni sidste år, men trådte først i kraft i december.

Om ministeren talte sandt på tvmidtvest, svarer hun ikke direkte på, men hun skriver i svaret, at der fra da den endelige aftale for ejerskab af muslinge- og østerslicenser blev indgået, har været et politisk ønske om, at reglerne skulle træde i kraft hurtigere.

Den endelige aftale, der omtales i svaret, er, ifølge Eva Kjer Hansens særlige rådgiver, ikke 19. juni, hvor den oprindelige aftale blev indgået, men 8. november, hvor den endelige model blev aftalt.

Ikke slut for Ib

Svaret fra Eva Kjer Hansen betyder altså, at hun mener, at en række ordførere ikke havde ret, da de både i Berlingske og Ekstra Bladet fortalte, at hun var blevet opmærksom på kritikken før.

Og det har gjort DF's Ib Poulsen ganske fortørnet.

- Hvis hun holder fast i den her forklaring, så beskylder hun en række ordførerne for at have løjet. Det er endnu mere alvorligt, siger han til Ekstra Bladet.

- Så har ministeren et større problem i dag, end hun havde i går.

For ham er sagen bestemt ikke slut.

- Vi må spørge hende mere direkte og få et rigtigt svar ud af hende.

Dog indrømmer fiskeriministeren i svaret, at der kunne være øget fokus på de handler med kvoter, der foregik lige op til, at aftalen blev indgået. Hun fortæller også, at fiskeristyrelsen vil gennemgå de sager, hvor der er blevet handlet med kvoter lige omkring og efter, aftalen blev indgået i juni.

Ib Poulsen har af flere omgange været ude med voldsom kritik af Eva Kjer Hansen for hendes håndtering af den nye lov om kvotelofter for muslinge- og østersfiskeri i Limfjorden. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekstra Bladet har også tidligere beskrevet, hvordan Eva Kjer Hansens omgang med aftalen fik Ib Poulsen til at udvandre fra et møde med hende, og hvordan Eva Kjer Hansen fejrede østerspræmiere med en af de østersfiskere, der har lige omkring aftalens indgåelse købte kvoter, så han havde flere kvoter, en det nye loft.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få fat i Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup for høre, om han mener, sagen bør have konsekvenser for ministeren, men det har heller ikke været muligt.

