Minister er kaldt i samråd efter video med tvangsudsendelse

Flygtningehjælpsorganisationen Trampolinhuset fastholder, at en kvinde, som tirsdag skulle udvises til Iran, blev bedøvet af myndighederne.

Politiet og Hjemrejsestyrelsen afviser, at den udviste kvinde blev medicineret. Men bekræfter, at der blev benyttet magtanvendelse over for kvinden.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er indkaldt i samråd i sagen. Af Alternativet og Frie Grønne. Regeringens støtteparti Enhedslisten mener, at det er helt på sin plads at få ministeren til at uddybe, hvad der er sket.

Det er i øjeblikket status for en sag, der er blevet optaget på video, og som har spredt sig på de sociale medier.

Episoden fandt sted ved Center Avnstrup på Sjælland. Det er et hjemrejsecenter for børnefamilier.

Det er Trampolinhuset, som har delt videoen af den kurdisk-iransk mor til tre. To af kvindens børn blev ved samme lejlighed ifølge flere medier også fragtet væk fra stedet af politiet.

- Vores anonyme kilder siger, at der pågik tvangsmedicinering, siger Tone Olaf Nielsen, som er program- og kommunikationskoordinator i Trampolinhuset, til Ekstra Bladet.

- Vi har snakket med fire-fem familier, der samstemmende fortæller, at kvinden blev tvangsmedicineret, siger hun.

Hjemrejsestyrelsen kan bekræfte til Ritzau, at der 29. marts 'blev iværksat en ledsaget udsendelse, hvor politiet bistod Hjemrejsestyrelsen'.

- Nordsjællands Politi har over for Hjemrejsestyrelsen oplyst, at omstændigheder i forbindelse med den ledsagede udsendelse førte til, at politiet benyttede den fornødne magtanvendelse for at gennemføre udsendelsen, og at der i forbindelse med den ledsagede udsendelse ikke blev indgivet nogen former for medicin til den pågældende kvinde eller de to børn, skriver styrelsen.

Frie Grønnes partileder, Sikandar Siddique, mener, at Tesfaye skal forklare sig.

- Jeg kan slet ikke holde ud at tænke på den skæbne, der venter den kurdiske kvinde, som i går blev tvangsdeporteret med magt. Jeg har indkaldt Tesfaye i samråd, så han kan forklare, om det virkelig er sådan, vi behandler mennesker, hvis det står til regeringen, skrev han onsdag formiddag på Twitter.

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, har også kommenteret sagen på Twitter.

- Urimeligt at se forskellige politikere fra den værdipolitiske venstrefløj kritisere myndighederne i hårde vendinger på de sociale medier uden at vide, hvad der er op og ned, skrev han blandt andet onsdag eftermiddag.

- Udlændinge uden lovligt ophold og uden beskyttelsesbehov bør forlade Danmark, tilføjede Stoklund.

Og gør de ikke det frivilligt, må politiet træder til og hjælpe, konstaterer han.

- Min tillid til myndigheder og politifolk er helt intakt, og det er urimeligt at se, hvordan de kritiseres voldsomt for at passe deres arbejde, skrev Stoklund endvidere.

Hjemrejsestyrelsen oplyser til TV 2, at kvinden er tilbage i Danmark efter at være kommet til skade under turen. Kvinden skadede sig selv med en flaske, da hendes fly skulle mellemlande på vejen til Iran, skriver TV 2.