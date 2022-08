Minister er overbevist om at kunne lave Rwanda-aftale inden sommer

Inden næste sommer kan regeringen lave en aftale med Rwanda om et modtagecenter til asylansøgere.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) på et samråd torsdag.

- Nu ved man jo aldrig, hvornår der kommer valg, og om vi kan sidde hele valgperioden ud, men hvis vi kunne sidde hele valgperioden, så vil jeg sige, at så kunne vi godt nå at lave den aftale konkret og få den på plads, siger han.

- Det er jeg sådan set helt overbevist om.

Der skal senest være afholdt valg den 4. juni næste år.

- Men nu må vi se, hvordan det går. Men det er sådan datomæssigt, så meget nærmere jeg kan komme det, siger Kaare Dybvad Bek.

Planen er, at migranter, der søger asyl i Danmark, bliver indlogeret på centret i Rwanda. Her kan de så opholde sig, mens de venter på at få behandlet deres ansøgning om asyl.

Regeringen mener, at asylsystemet i dag reelt er brudt sammen, og at et modtagecenter uden for EU vil betyde, at migranter ikke tager den farlige vej over Middelhavet for at søge asyl.

I løbet af 2022 vil Danmark åbne et projektkontor i Rwandas hovedstad, Kigali.

Her skal de to medarbejdere styrke samarbejdet med det afrikanske land om blandt andet asyl- og migrationsområdet.

På samrådet bliver Kaare Dybvad Bek spurgt ind til, om regeringen vil sikre, at menneskerettighederne bliver overholdt i et modtagecenter i Rwanda.

- Vi står på, at man skal overholde menneskerettighederne. Vi skal monitorere løbende, om der sker noget, der er en overtrædelse, siger ministeren.

- Vi kan ikke give en 100 procent garanti for, at det ikke sker noget, ligesom vi heller kan i forhold til institutioner i Danmark. Men det er selvfølgelig vores udgangspunkt, at de skal overholdes.

Lige nu er der meget, som tyder på, at der kan blive udskrevet valg inden længe.

De Radikale vil stille et mistillidsvotum til statsminister Mette Frederiksen (S), hvis hun ikke har udskrevet valg inden Folketingets åbning den 4. oktober.

I øjeblikket har blå blok flertal i de målinger, som Voxmeter laver for Ritzau. Det er uden Moderaterne.