Minister forsvarer Arne-kaos: Ny lappeløsning

Først skulle Rigsarkivet have tilført flere ressourcer for at finde gamle beskæftigelsesoplysninger frem fra gemmerne. Og nu skal Udbetaling Danmark midlertidigt stå for at grave papirerne frem i arkivets magasiner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) forsvarer nu med en ny lappeløsning det kaos, som flere af ansøgere om Arne-pensioner oplever, fordi registreringsmetoden er fyldt med fejl.

Fejlene betyder, at ansøgere selv skal finde dokumentation, typisk fra deres første arbejdsår fra 1970'erne.

Senest fremgik det i Jyllands-Posten, at 25 procent af dem, der har fået behandlet deres ansøgning ikke har nok registreret beskæftigelse til at blive godkendt.

Det er dem, lovforlsaget og den midlertidige løsning kommer til undsætning, fortæller Peter Hummelgaard til Ekstra Bladet.

Men uret tikker for de ansøgere, der havde planlagt at gå på pension ved årsskiftet, men mangler dokumentation.

Ingen garantier

Selvom Hummelgaard flere gange nævner, at han er stolt af den aftale, der er blevet lavet, så vil han ikke garantere, at alle ansøgere nødvendigvis får behandlet deres ansøgning i tide.

- Jeg kan ikke garantere noget som helst. Men jeg vil sige, at nu har vi lagt det til rette, så vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe den lille andel, som mangler at få adgang til den dokumentation, de har brug for.

Man kan få Arne-pension med tilbagevirkende kraft, hvis ens sagsforløb trækker ud, medmindre man er på en anden form for offentlig forsørgelse.

Foto: René Schütze

Forstår frustrationen

Der er utvivlsomt nogen der har stemt på jer, på grund af Arne-pension. Kan du forstå, at nogle af dem der måske ikke kan få behandlet deres ansøgning i tide føler sig skuffet?

- Hvis man er en af de få i det store billede, der står i kø til at få sin dokumentation, så kan jeg sagtens forstå, at man er frustreret. Det er derfor, vi gør alt, hvad vi kan for at løse de praktiske problemer. (…) Så vi er stadig stolte og glade over den ordning vi har lavet, og at det relativt set glider ubesværet.

Når det er 25 % der oplever dokumentationsvanskeligheder, kan man så stadig godt kalde det relativt få?

- I det store billede er det jo. Langt de fleste glider ubesværet igennem. Så er vi klar over, at der er et problem med Rigsarkivet, som vi har været i dialog med dem om, og som vi løser med et lovforslag, og den her midlertidige løsning, lød det afsluttende fra Hummelgaard.