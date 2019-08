Minister går ind i sag om e-cigaretter

Danske myndigheder bør følge intensivt med i udviklingen i USA, hvor brugen af e-cigaretter - i flere tilfælde med det psykoaktive stof fra cannabis, THC - undersøges som en årsag til lungesygdom i en række sager.

Det skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) lørdag aften på Twitter.

I alt er der tale om 193 sager i 22 amerikanske stater.

Senest har myndighederne i staten Illinois forbundet et dødsfald efter lungesygdom med brugen af e-cigaretter. Det er angiveligt første gang.

Det skriver amerikanske The Washington Post og britiske BBC.

Det har nu fået Heunicke til at bede Sundhedsstyrelsen indhente udenlandske erfaringer.

- Bekymrende udvikling i USA. Jeg har her til aften bedt Sundhedsstyrelsen gennemgå faglig viden om e-cigaretter med særligt fokus på unges skadevirkninger, skriver han.

Derudover har han bedt styrelsen følge med i, hvordan sundhedsmyndighederne i USA håndterer situationen.

Alle har brugt e-cigaret

Den direkte årsag til sygdomstilfældene er ikke blevet identificeret.

Men alle lader til at involvere e-cigaretter på den eller den anden måde, og i flere af sagerne har brugerne inhaleret damp med THC.

Sådan lyder det ifølge BBC fra eksperter fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der i USA har ansvar for beskyttelse af folkesundheden.

Symptomerne blandt de ramte inkluderer hoste, åndedrætsbesvær, træthed og i nogle sager opkast og diarré.

De mange sygdomstilfælde er blevet indrapportet over en periode på to måneder fra 28. juni til 20. august.

Personen, der døde, blev 'indlagt med en ikke nærmere bestemt sygdom efter angiveligt at have dampet eller brugt e-cigaretter', siger Jennifer Layden, ledende embedslæge og epidemiolog i Illinois ifølge BBC.

Direktøren for CDC, Robert Redfield uddyber, at dødsfaldet er meget bedrøveligt.

- Dette tragiske dødsfald i Illinois understreger de alvorlige risici, der er forbundet med e-cigaretter og lignende produkter, siger han til BBC.

