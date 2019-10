Minister går på orlov på ubestemt tid

Når weekenden skydes i gang, gør kultur- og kirkeminister Joy Mogensens (S) orlov det samme. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det oplyses dog ikke, hvornår Joy Mogensen ventes at komme tilbage.

'Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen er fraværende som følge af orlov fra 4. oktober 2019 og indtil videre,' oplyser Statsministeriet.

39-årige Mogensen kunne i april fortælle, at det efter næsten to år i fertilitetsbehandling med opslidende hormonbehandlinger, utallige lægesamtaler, lige så mange kunstige befrugtninger, der igen og igen har slået fejl, var lykkedes hende at blive gravid med en donor.

Forsøget på at blive gravid med hjælp udefra har kostet rigtig mange kræfter og tårer - og modsat de fleste andre så har der ikke stået en partner ved hendes side i processen, fortalte Joy Mogensen i april til Ekstra Bladet.

Men ikke alle var lige glade på gravide Joy Mogensens vegne.

I et vredt opslagt på Facebook langede partifællen Simon Simonsen ud efter kvinder, der vælger at få børn alene.

'Ulykkeligt at vi er blevet så selvcentrerede og egoistiske. At blive alene-forældre er et blevet personligt frigørelsesprojekt, der handler om selvrealisering frem for at forsøge at komme hinanden mere ved, satse mere på familielivet og ad den vej skabe en familie,' skrev han.

Opslaget bredte sig som en steppebrand, som også partiformand Mette Frederiksen endte med at blande sig i på Facebook.

'Kæmpe stort tillykke. Og lad mig gøre det helt klart. Om man bliver gravid med hjælp eller ej. Om man er en eller to om at påtage sig forældreopgaven – det er simpelthen ikke op til andre at fælde dom over,' skrev S-formanden i sit opslag.

Da Joy Mogensen blev en del af S-regeringen, måtte hun samtidig vinke farvel til sin post som borgmester i Roskilde Kommune. Her overtog partifællen Tomas Breddam borgmesterposten.

Det bliver minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S), der skal vikariere for Mogensen - Prehn som kulturminister og Engelbrecht som kirkeminister.

