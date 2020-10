Minister garanterer: DSB-tog virker

Det nye legetøj er kommet.

De første tre ud af i alt 42 Siemens Vectron-lokomotiver har gjort humøret en smule højere end sædvanligt hos rustbankerne på DSB’s værkstedslokomotiv på Otto Bussesvej.

Her er de nemlig sikre på, at det nye kram i modsætning til tidligere tiders IC4- og signalsystems-fadæser rent faktisk både kan starte. Og køre.

Faktisk udstikker transportminister Benny Engelbrecht (S) noget så sjældent som en ministergaranti for driftssikkerheden.

Transportminister Benny Engelbrecht er sikker i sin sag. Her er han foran Vectron-lokomotivet på DSB's værksted i København. Foto: Emil Agerskov

- Jeg kan garantere det. De virker. Og de er endda kommet før tid, siger Engelbrecht til Ekstra Bladet om de nye Siemens Vectron-lokomotiver, der i Danmark kommer til at lyde navnet EB-lokomotiver

Ekstra Bladet har sammen med transportministeren besøgt klargøringen af Statsbanernes funklende nye el-lokomotiver, der i denne uge efter planen begynder at fragte passagerer rundt i landet og erstatte de op mod 40 år gamle ME-diesellokomotiver.

- Men dine forgængere i den varme stol garanterede også, at IC4-togene nok skulle virke. Hvordan kan du være så sikker?

- Fordi vi denne gang har sikret os, at vi investerer i en velkendt teknologi, hvor det allerede er demonstreret, at driftssikkerheden er høj. Der er meget langt mellem behovet for værkstedsbesøg på de her lokomotiver, siger Benny Engelbrecht, inden han sender en slet skjult stikpille mod Italien.

- Nu skal jeg ikke hænge andre virksomheder ud, men vi har ikke bedt en sydeuropæisk producent om at udvikle et helt nyt dieseltog. Vi har købt noget, der fungerer, siger Benny Engelbrecht, mens han peger på Siemens-logoet indenfor i førerrummet, hvor Ekstra Bladets udsendte har taget plads.

DSB sælger ud af skandaletog

Tysk Ordnung

Ordene ’Ansaldo-Breda’ hænger usagt i luften og minder om den milliarddyre togskandale, der endte med at være årevis forsinket, før DSB og Folketinget for fire år siden endegyldigt valgte at droppe ideen om, at de italiensk producerede diesel-togsæt skulle køre fast i intercity- og lyntogstrafikken mellem landsdelene.

For nørderne: Siemens Vectron i tal Tophastighed: 200 km/t. Hestekræfter: 8.700 Længde over puffere: 18,98 m Bredde (inkl. baluster): 3,01 m Højde (over førerrum): 3,86 m Vægt: 86 t Bygget i: Simens-togfabrikken i München. Produceret siden: 2010. Spænding / frekvens: 25 kV 50 Hz og 15 kV 16,7 Hz Start trækkraft: 320 kN Elektrisk bremsekraft: max. 240 kN Maksimal effekt: 6400 kW (Traktion og elektrisk bremse) Akselrækkefølge: Bo'Bo' Sporvidde: 1,435 m (standardsporvidde i alle vesteuropæiske lande bortset fra Spanien, Portugal og Irland) Hjuldiameter: 1250 mm / 1160 mm (max. / min.) Strækningsradio: GSM-R Sikkerhedssystem: ETCS (skandaleramt signalsystem, der først ventes at virke i Danmark i 2030) inkl STM-DK og LZB/PZB Kilde: DSB, Siemens Vis mere Luk

Togsættene blev i stedet efter en skræddersyet overhaling på DSB’s værksteder i Aarhus indsat som regionaltog, hvor de i dag bumler rundt på side- og hovedbaner og bliver overhalet af deres nu omkring 30 år gamle forgængere; de i Randers producerede IC3-togsæt.

Også kaosset omkring eventuelle vedligeholdsproblemer mener DSB at have forebygget denne gang.

- Det er Siemens’ egne teknikere, der sidder på værkstedet og sørger for klargøringen. Det er samtidig Siemens, der de første ti år har taget ansvaret for pålideligheden, siger Benny Engelbrecht.

- Men i sidste ende: Hvis det ikke virker. Så er det vel dig, der har ansvaret?

- Ja, det er min røv, der bliver ramt i sidste ende, lyder det fra en selvsikker transportminister.

Vectron-lokoet på baneterrænet ved lokomotivværkstedet i København. Foto: Emil Agerskov

Her kan du se de nye lokomotiver

De første tre Vectron-lokomotiver bliver indsat i regionaltogsdriften på Sjælland med de velkendte dobbeltdækkervogne i løbet af denne uge.

Herefter leveres to-tre lokomotiver hver måned frem til 2022, hvor alle 42 vil være leveret. DSB har option på yderligere to stk.

Lokomotiverne får strøm fra køreledninger. Alle jyder nord for Fredericia må derfor vente med at opleve lokomotiverne på deres hjemegn, indtil Banedanmark får elektrificeret strækningen til Aarhus og Aalborg.

På sigt vil Vectron-lokomotiverne også køre internationale dagtog med DSB’s nye passagervogne, der ventes leveret i 2023.

Men allerede i 2022 forventer transportminister Benny Engelbrecht, at lokomotiverne vil trække nye nattog fra Sverige gennem Danmark mod det øvrige Europa.