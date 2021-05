Minister glad for de ikke bliver hans naboer

Udrejsecentret på det sydlige Langeland får navnet Udrejsecenter Holmegaard.

Det skal fjerne blandt andre enlige på tålt ophold fra Udrejsecenter Kærshovedgård, der ligger nær Bording og Ikast i Midtjylland.

* Holmegaard ligger dog omkring et par kilometer fra Bagenkop, der ifølge Danmarks Statistik har omkring 450 indbyggere.

* Det bliver enlige personer på tålt ophold og udlændinge, der er udvist på grund af fare for statens sikkerhed eller som følge af kriminalitet, der skal bo på Holmegaard.

* Tålt ophold er en status, personer får, hvis de ikke har lovlig opholdstilladelse i Danmark men heller ikke kan udvises. Det kan være, fordi de risikerer forfølgelse eller overgreb, hvis de hjemsendes.

* Ifølge regeringen er der i øjeblikket 130 personer, der opfylder kriterierne for at blive sendt til Holmegaard.

* Centeret forventes at være i fuld brug et sted mellem marts og juni i 2022.

* Det nuværende Udrejsecenter Kærshovedgård blev etableret i 2016 af den daværende V-regering med opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

* I november 2018 var det en del af finanslovaftalen for 2019 mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti, at der skulle laves et udrejsecenter på øen Lindholm nær Stege.

* Den plan skrottede den nuværende S-regering, da den kom til. I stedet lovede den at finde et andet sted.

* Det vil have kostet 210 millioner kroner at lave øen Lindholm om til udrejsecenter. Regeringen forventer det bliver noget billigere på Langeland. Per år vil det koste omkring 500.000 kroner per år per udviste udlænding på Holmegaard. Prisen var den dobbelt på Lindholm, oplyser regeringen.

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Danmarks Statistik, ritzau