Minister i brøler: - Jeg er et kæmpe fjols

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye fortæller i et opslag på Facebook, hvordan han kom til at smide et jakkesæt til flere tusind kroner væk

'Nej, nej, nej, nej .... Jeg er et kæmpe fjols!!!'

Sådan starter et Facebook-opslag, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye skrev torsdag formiddag. I opslaget fortæller han historien om et meget dyrt jakkesæt, som han købte i anledning af, at han en gang imellem kommer til at skulle besøge dronning Margrethe i sit virke som minister.

'Det hele startede med, at jeg fik et nyt, fint job som minister. Så skal man til Dronningen engang imellem og se ordentlig ud. Jeg bed derfor i det sure æble og brugte frygtelig mange penge på et jakkesæt, nye skjorter, bælte, sko og et flot, rødt slips. (Jeg tør slet ikke fortælle hvor vanvittig dyrt den slags er...),' skriver han.

Men lykken blev kort.

Farvel jakkesæt

'En dag sad jeg bag i ministerbilen og klædte om fra mit dyre jakkesæt til cowboybukser og T-shirt. Jeg skulle prøve at fixe en græsslåmaskine og ville ikke svine det nye tøj. Jeg trak i hverdagstøjet og proppede det dyre jakkesæt i en bærepose. Den stod lige ved siden af en anden bærepose med brugt børnetøj, som Signe (Tesfayes kone, red.) derhjemme havde givet mig med til en tøjcontainer,' fortsætter Tesfaye i opslaget.

'Da vi svingede forbi Red Barnets container på Møn, bad jeg chaufføren om at holde ind. Jeg havde gang i en masse papirer og en vigtig telefonsamtale, så jeg skyndte mig ud og.... Ja, rigtig gættet. Jeg smed for tusindvis af kroner jakkesæt i den store container.'

Umulig at få op

Tesfaye fortæller i opslaget, at han prøvede alt i forsøget på at få sit jakkesæt ud af containeren igen. Men uden held. Derfor ringede han til firmaet Trasborg, som samarbejder med Red Barnet om tøjindsamlingerne.

'Jeg fik fat i Stelian på billedet. Der kom kontakt til en chauffør, der tømmer netop denne container. Og her til morgen kunne jeg så tage til Taastrup og få jakkesættet tilbage,' skriver han og sender tusind tak til Red Barnet og de ansatte hos Trasborg i Taastrup.

