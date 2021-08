Minister i chok over Paludan

Flere politikere melder sig nu på banen efter Ekstra Bladets afsløring af Rasmus Paludans grove sexchat med unge drenge på serveren Discord.

Socialdemokratiet med socialminister Astrid Krag i spidsen reagerer med afsky over højrefløjspolitikerens online-adfærd over for børn og unge:

'Er chokeret over at en voksen udnytter sin position og benytter sig så groft af, at børn er nemme at kontakte og ofte er alene om de ting de laver på nettet. Godt at Johanne Schmidt-Nielsen og Red Barnet har handlet hurtigt med politianmeldelse,' lyder det fra Astrid Krag.

Også politisk ordfører Jeppe Bruus mener, at Paludans chataktivitet er dybt bekymrende:

- Ligegyldigt om han er partileder eller ej: Det er utilstedeligt og forkasteligt, det vi ser i den her afsløring. Det er rystende at se på, siger Jeppe Bruus til Ekstra Bladet.

Børn skal beskyttes

- Siden jeg blev valgt, har jeg fokuseret meget på, hvordan vi beskytter børn og unge mod personer, der kan skade dem. Der er et behov for at beskytte børn og unge mod, at personer, der vil dem ondt, kan få adgang til dem online. Jeg kan forstå, at Red Barnet har politianmeldt sagen her. Det synes jeg er godt, så vi får klargjort, om der er foregået noget ulovligt.

Frie Grønnes leder, Sikandar Siddique reagerer med væmmelse efter afsløringen:

- Det er jo helt forrykt. I tre år har han rejst rundt mellem udsatte områder og svinet og skræmt minoritetsbørn, og nu sidder han så på nettet og skader børn. Vi skal have vores børn ud af kløerne på ham, og så skal manden have noget professionel hjælp, for der er jo tydeligvis noget helt galt. Derfor er jeg også glad for at høre, at han er blevet politianmeldt, så vi forhåbentlig kan få sat i stopper for, at Paludan terroriserer vores børn på nettet og i de socialt udfordrede områder.

Rasmus Paludan. Foto: Martin Lehmann

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Rasmus Paludan til politikernes kritik.