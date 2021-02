Minister i corona-vending: 'Fortjener at blive taget alvorligt'

Bliver du eller din partner også straffet for at tage coronavagter, og er du klar til at stå frem, så skriv til kbl@eb.dk

Coronahelte med udsigt til et skattesmæk kan nu også skimte et håb.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er nemlig vendt på en tallerken i forhold til Ekstra Bladets historier om førtidspensionister, som bliver modregnet, når deres partner knokler i corona-frontlinjen.

'De sager som er rejst i Ekstra Bladets artikler fortjener at blive taget alvorligt', siger Peter Hummelgaard i en skriftlig kommentar.

Først gav statsminister Mette Frederiksen (S) en kold skulder til coronaheltene, fordi der blot var tale om 'enkeltsager'.

Samme budskab lød fra beskæftigelsesministeren, som slukkede coronaheltenes håb om at droppe modregning. Men nu lyder der altså andre toner.

'Problemet er ikke helt enkelt, men jeg vil gerne tale med Folketingets partier og se, om vi kan finde en løsning', lyder det fra beskæftigelsesministeren.

Mettes tak, men nej tak Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Men coronaheltene får ingen hjælp, sagde statsministeren, der talte om 'enkeltsager' i Folketingssalen 19. januar 2021. - Det er, fordi vi har et gammelt hæderkronet princip i Danmark, hvor - hvis man kan forsørge sig selv - så skal man gøre det, forklarede statsministeren. Vis mere Luk

Skattesmæk på 70 procent

Førtidspensionen reguleres efter, hvor meget en samlever tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., samleveren tjener ekstra.

Derfor ender familier, hvor en af parterne er førtidspensionist, med reelt at betale omkring 70 procent til staten, hvis de tager ekstra coronavagter. 40 procent i normal indkomstskat og 30 procent fra pensionen.

Møde om helte

Et stort flertal i Folketinget presser regeringen til at hjælpe coronahelte, der får økonomisk pisk ved ekstravagter. Og nu har ministeren indkaldt til møde for at finde en løsning.

'Jeg her derfor allerede indkaldt partierne til et møde i næste uge i forhold til lønmodtagere, som modregnes når de tager ekstravagter i forbindelse med coronakrisen', siger Peter Hummelgaard.

Skuffet rød blok: Kom nu, Mette

Det siger partierne Det siger partierne om coronahelte med skattesmæk: Enhedslisten: Forstokkede regler, der burde være afskaffet for længst, siger beskæftigelsesordfører Victoria Velásquez. SF: Hvordan kan takken for ekstravagter være et spark i røven? Det er uværdigt, ydmygende og uforståeligt, siger politisk ordfører Karsten Hønge. Alternativet: Folk ramt af gensidig forsørgerpligt risikerer femdobbelt beskatning. Vi fortsætter med at råbe op om den uretfærdige skat på kærlighed i hver eneste mulige og umulige sammenhæng. Radikale Venstre: Vi er for at se på en løsning, så man ikke mister incitamentet til at tage et job eller ekstra timer, siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa. Venstre: Det giver ikke mening, og i en ekstraordinær situation burde regeringen selvfølgelig gøre noget frem for at gemme sig, siger politisk ordfører Sophie Løhde. De konservative: De er helte, og de skal hjælpes, for vi siger jo, det skal kunne betale sig at arbejde, siger beskæftigelsesordfører Naser Khader. Dansk Folkeparti: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at førtidspensionister bliver straffet, fordi deres samlever udøver et altafgørende arbejde for Danmark og folkesundheden, siger gruppeformand Peter Skaarup. Nye Borgerlige: Vi mener, at ægtefælle-afhængigheden skal afskaffes, siger beskæftigelsesordfører Lars Boje Mathiesen. Det siger regeringen: 'Der er gennem de senere år foretaget en række lempelser af reglerne for beregning af folkepension og førtidspension, så der er plads til, at ægtefæller og samlevere kan have en højere indkomst, uden at det har betydning for pensionen,' siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et skriftligt svar. 'Men ved højere supplerende indkomster, nedsættes pensionen. Det ændrer ikke på, at man altid kan diskutere, om vi har fundet den rette balance,' lyder det. Vis mere Luk

Regeringens støttepartier kræver handling, og Venstre fremlægger et forslag i Folketingssalen, som - hvis der er flertal - tvinger regeringen til at hjælpe de coronahelte. Oppositionspartiet lægger op til, at forslaget skal hastebehandles.

Få et overblik over alle de coronahelte, som Ekstra Bladet den seneste tid har skrevet om.

Ekstra Bladet: Stop modregning

Mette Frederiksen kan ikke være bekendt at straffe coronaheltene, skriver den ansvarshavende chefredaktør i lederen, som du kan læse herunder.

Statsministeren bør suspendere modregning under corona-pandemien, lyder opfordringen.

Sig nu ordentlig tak, Mette