Minister i flæsket på medie: - Det er karaktermord

Digitaliserings- og ligestillingsministeren, Marie Bjerre (V), beskylder mediet Nordjyske for at lave et karaktermord på hende, efter de har bragt et debatindlæg, som er 'fyldt med faktuelle fejl'

Digitaliserings- og ligestillingsministeren, Marie Bjerre, retter skarp kritik af mediet Nordjyske.

Det sker, efter avisen torsdag har bragt et debatindlæg, hvor Marie Bjerre kritiseres for sin måde at balancere arbejdslivet som minister og sin rolle som mor.

Men indlægget er fyldt med faktuelle fejl om Marie Bjerres liv. Det udtaler ministeren til Ekstra Bladet.

- Det her er debatindlæg er spækfyldt med fejl. Og så har de tilmed valgt at udstille mig med et kæmpe billede og en overskrift om, hvorvidt min post som minister er et bijob.

- Det er lidt et karaktermord på mig, synes jeg egentlig.

Helt forkert

Debatindlæggets skribent hævder blandt andet, at Marie Bjerre 'tager sin nyfødte baby med på job på Borgen', at hun stadigvæk ammer, og at hun lader barnet være på kontoret.

Men det er alt sammen faktuelt forkert, fortæller Marie Bjerre.

Karl Erik Stougaard fortæller til Ekstra Bladet, at de beklager de faktuelle fejl i debatindlægget. Foto: Stine Bidstrup

- For det første er min datter to år nu, jeg har ikke længere kontor på Christiansborg, og jeg har ikke min baby med længere. Jeg ammer sådan set heller ikke længere.

Marie Bjerre fortæller desuden til Ekstra Bladet, at hun aldrig har ladet sit barn blive alene på et kontor.

Mor-udskamning

Marie Bjerre mener samtidig, at indholdet af debatindlægget er mor-udskammende. I debatindlægget står der eksempelvis:

'Hun (Marie Bjerre) burde have valgt et godt og omsorgsfuldt sted til babyen - sammen med andre børn - frem for en kasse på kontoret. Ja, en stor skade for babyens start på livet.'

- Det er ikke første gang, jeg møder de her holdninger, i og med at jeg har indrettet mit familie- og arbejdsliv, som jeg har. Men det er første gang, at jeg har set et debatindlæg med så meget mom-shaming (mor-udskamning, red.) i så stort et medie, siger Marie Bjerre.

- De ved det godt

- Men i forhold til der her med mor-udskamning, så er der vel tale om en holdning. Er det ikke okay, at Nordjyske trykker det, fordi man måske netop vil fremstille alle holdninger i samfundet?

- Jamen, det er da fint, at man har en holdning, og vi har ytringsfrihed i det her land. Men jeg har aldrig set et så sexistisk indlæg som det her, og så er det tilmed spækfyldt med fejl.

- Jeg har lavet flere interviews med Nordjyske, og de ved godt, hvordan mit familieliv er; at jeg passer mit job og ikke har mit barn med på job, og så printer de alligevel det indlæg, på trods af at de har et redaktionelt ansvar.

- Det synes jeg er pinligt af dem.