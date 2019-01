Minister: Ingen grund til at gå efter Finanstilsynet i hvidvasksag

Finanstilsynet har ført et utilfredsstillende tilsyn med Danske Bank i sagen om hvidvask for et meget stort milliardbeløb.

Men der er ingen tegn på pligtforsømmelse hos Finanstilsynet, der kan se frem til at få tilført flere penge for bedre at kunne håndtere hvidvasksager i fremtiden.

Det siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), efter at Finanstilsynet tirsdag offentliggjorde en redegørelse om sagen.

- Jeg ser ingen anledning til at gå efter Finanstilsynet i denne sag, for der er ingen forhold, der kaster mistanke om, at Finanstilsynet skulle have begået pligtforsømmelser.

- Men det er klart, at der er behov for et stærkere tilsyn og et stærkere finanstilsyn. Det er en opgave, der skal løses, siger han.

I perioden fra 2007 til 2015 flød omkring 1500 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland uden nævneværdig kontrol.

Rasmus Jarlov kalder det "enormt utilfredsstillende", at en så stor sag kan finde sted i en dansk bank.

Finanstilsynet har som en del af redegørelsen fremsat 29 forslag, som skal styrke tilsynets arbejde med at bekæmpe hvidvask i danske banker.

Et af forslagene handler om flere midler til Finanstilsynet, som ønsker cirka 66 millioner kroner tilført i år og omkring 56 millioner kroner årligt i de efterfølgende år.

- Det er ret sikkert, at vi kommer til at give Finanstilsynet flere ressourcer. Det har de behov for.

- Vi har behov for, at tilsynet med danske banker bliver stærkere.

- Vi vil ikke acceptere en sag som den, der har været i Danske Bank, kan foregå i en dansk bank.

- Derfor har vi behov for et tilsyn i europæisk topklasse, siger Rasmus Jarlov.

Han vil først nærlæse alle forslag i dybden, inden han melder yderligere ud om, hvilke af forslagene han vil arbejde videre med.

Overordnet set mener han dog, at de 29 forslag "ligger inden for skiven".