Minister kalder ny klimarapport foruroligende læsning

En ny klimaundersøgelse, der sår tvivl om klimaaftalen fra Paris, er foruroligende læsning.

Sådan lyder reaktionen fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) efter offentliggørelsen af forskernes resultater mandag aften.

- Det er alvorligt, men desværre er det ikke nyt. Vi ved godt, at vi har en meget stor udfordring foran os her, som kalder både på national og ikke mindst international handling, siger ministeren.

I artiklen om forskningen, der er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, siger et hold af internationale forskere, at tograders-målet i Paris-aftalen slet ikke er nok.

Paris-aftalen sigter mod at stoppe den globale opvarmning ved højst to grader, målt fra tiden før industrialiseringen. Vi har allerede opbrugt én grad.

Tograders-målet åbner døren for dominoeffekter i form af en række ustoppelige naturlige fænomener, der kan få Jordens gennemsnitstemperatur til at skyde i vejret helt op til fire-fem grader.

Lars Christian Lilleholt mener, at Danmark er et af de lande, der går i spidsen.

- Vi kommer hele tiden til at se på, om vores mål er tilstrækkelige. Vi har en markant målsætning mellem EU-landene, hvor vi skal reducere udledningen med 39 procent i 2030.

- Det vil kræve en markant indsats, men vi kommer også til i kredsen af EU-landene at diskutere, om vi skal øge målet yderligere, siger klimaministeren.

Han har tidligere talt for et skrappere klimamål på kun 1,5 grader.

- Det er klart, at tograders-målet ikke er nok. Derfor er det vigtigt med et stigende pres for, at verden handler på det her, siger han.

Han vil dog ikke lige med det samme komme med nye konkrete løsninger på baggrund af den nye rapport.

- Nu vil jeg først sætte mig ned og læse undersøgelsen, siger Lars Christian Lilleholt.