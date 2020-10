Minister kræver redegørelse om kostskole-skandale

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalist her

Skandalen om kostskolen Havregården i Gilleleje er landet på børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) bord.

Ekstra Bladet har torsdag - i samarbejde med DR - afsløret, hvordan skolen for sårbare børn i længere tid har været præget af vold, mobning og overgreb.

Samtidig beskyldes ledelsen - med den netop bortviste forstander Morten Ulrik Jørgensen i spidsen - for at have dækket over konkrete krænkelser og bruge hårdhændede metoder overfor børnene.

Det får nu ministeren til at reagere.

'Det, vi hører om på Havregården, må ikke kunne ske. Der har været flere myndigheder inde over sagen, men det billede, der står tilbage, er et svigt af børnene,' lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Theil i en mail til Ekstra Bladet.

Hun tilføjer, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er blevet bedt om at redegøre for forløbet.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil have svar om forholdene på Hvaregården. Foto: Peter Hove Olesen

- Helt horribel

Ministeren er ikke den eneste politiker på Christiansborg, som har fået øje på sagen. Det samme har Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl.

- På baggrund af artiklerne må jeg sige, at den her sag virker helt horribel. Og det lyder fuldstændig absurd, at der ikke er nogen, som har grebet ind tidligere, siger han.

Dansk Folkeparti vil nu bede Pernille Rosenkrantz-Theil om en redegørelse.

- Vi bliver simpelthen nødt til at tage den her sag op politisk og sørge for, at vores forskellige myndigheder arbejder sammen, når de finder noget kritisabelt. Nogen burde have handlet på det her for længe siden, siger han.

Jens Henrik Thulesen Dahl henviser til, at både Arbejdstilsynet og Socialtilsynet de seneste år har skrevet bloddryppende rapporter om Havregården.

Havregårdens mangeårige forstander, Morten Ulrik Jørgensen, blev tidligere på måneden bortvist. Han er et fremtrædende medlem af byrådet i Gribskov Kommune. Foto: Kim Matthäi Leland/Ritzau Scanpix

Flere politianmeldelser

Ud fra Socialtilsynets rapporter står det klart, at Havregårdens ledelse langtfra har formået at skabe et trygt sted for børnene på skolen, som ofte kommer fra belastede hjem.

Alene i 2020 er der hos Nordsjællands Politi indløbet anmeldelser om blufærdighedskrænkelser, vold, trusler og afpresning mellem eleverne.

Og sådan har billedet været længe, fortæller flere tidligere lærere til Ekstra Bladet.

- Visitationen af børnene var forkert. Vi havde indadvendte børn, udadvendte børn, voldelige børn og børn på stoffer. Det var én stor pærevælling, og der var ingen vindere. Vi ansatte forsøgte at råbe bestyrelsen op, men kunne ikke komme igennem med noget, siger Jette Viekilde Pedersen, som var lærer og sikkerhedsrepræsentant på Havregården indtil 2018.

- Vil du sige, at børnene på skolen havde det godt?

- Nej, det havde de ikke. Og vi ansatte kunne ikke stille noget op, for vi var for få. Det var simpelthen børnemagt, hvor de stærke styrede.

Kostskolen Havregården er blevet centrum for en skandale. Foto: Linda Johansen

Ikke længere tillid

I løbet af efteråret 2020 har Socialtilsyn Hovedstaden flere gange været på uanmeldt besøg på Havregården i Gilleleje for at tale med børn og ansatte.

Og tilsynets overordnede konklusionen er helt klar:

'Socialtilsynet har ikke længere tillid til Havregårdens ledelse og stoler ikke længere på oplysninger fra forstander Morten Ulrik Jørgensen. Særligt tilbuddets oplysningspligt er systematisk ikke blevet efterlevet tilfredsstillende,' står der i referatet fra et krisemøde mellem tilsynet og Havregårdens bestyrelse fra 9. oktober 2020.

Få dage senere blev forstander Morten Ulrik Jørgensen bortvist.

Socialtilsyn Hovedstaden har bedt bestyrelsen på Havregården om at aflevere en tilfredsstillende redningsplan senest i morgen. Hvis det ikke sker, risikerer kostskolen at blive lukket.