Minister lægger sig fladt ned: Nu bruger han selv 'propaganda'-side

Regeringen.dk er 'en reklame- og propagandaside', 'selvros' og 'et glansbillede af regeringens politik'.

Sådan lød det fra Magnus Heunicke (S), da Løkke-regeringen i sin tid lancerede den dyrt opsatte kommunikationskanal regeringen.dk.

Nu har den socialdemokratiske sundheds- og ældreminister dog lukket ned for de kritiske kommentarer og er selv logget ind på kommunikationskanalen.

Se også: Løkkes reklame-bureau koster millioner

- Jeg blev nok lige lovligt grebet af rollen som kritisk oppositionspolitiker. Det simpelthen det, der er situationen. Det er der ingen grund til at putte med, siger han.

Skarpt interview det her! Ingen grund til opfølgende & forstyrrende spørgsmål. Åh #dkpol, kan I ikke selv se hvor komplet latterligt det er? https://t.co/YTDmzrbcta — Magnus Heunicke (@Heunicke) September 21, 2016

Sundheds- og ældreministeren kan blandt andet ses i en video, hvor han ringer vinderen af årets Demenspris op og overrasker hende. Og i en video hvor han fortæller, at han har givet dispensation til Region Sjælland, så de kan oprette regionsklinikker, hvor der er lægemangel.

- Du kaldte dengang regeringen.dk for et 'glansbillede'. Hvordan er de videoer, du selv medvirker i, ikke et glansbillede af dig som minister?

- Altså… Jeg må jo nok lægge mig fladt ned. Jeg synes, det er et godt redskab. For eksempel det med regionsklinikkerne. Det er jo noget, vi gør for at afhjælpe lægemanglen i Danmark, og det er lidt svært at få omtale på. Så jeg synes, det var fornuftigt at oplyse om det, siger ministeren.

Ikke længere propaganda

- Tager du også det tilbage med, at skatteborgernes penge kunne bruges bedre? Det lyder som om, at du er ret stor fan af regeringen.dk nu?

- Jeg tror nu faktisk ikke, at jeg følger dem selv, men det skal jeg da have gjort. Jeg synes, det er fint, at man gør opmærksom på, hvad skatteborgernes penge bruges på, og det er jo noget af det, regeringen.dk bruges til. Det ville nok være lidt bagudskuende at sige, at man skulle stoppe med at kommunikere om det, siger han.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Fakta om regeringen.dk Kommunikationskanalen for regeringens ministre blev oprettet tilbage i 2016 efter idé fra daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Regeringen.dk skriver selv, at de formidler regeringens politik med regeringens egne ord. Det sker ved brug af artikler, videoklip og brug af sociale medier. Ekstra Bladet skrev i 2017, at regeringen.dk i sit første leveår havde kostet skatteborgerne 6,3 millioner kroner til trods for, at blot 100.000 havde besøgt siden det første år. Kilde: regeringen.dk Vis mere Luk

- Men kan I ikke bare bruge Socialdemokratiets kanaler til det?

- Nå jo.. Jo, men jeg bruger da også min egen facebook. Jeg tror også, at den nuværende opposition kender følelsen af, at nu får man sagt noget rammende om den siddende regering. Men selvfølgelig er det helt i orden, at den siddende regering kommunikerer om, hvad ministrene har gang i. Så længe man også stiller op til kritiske interviews om indholdet af vores politik, siger han.

- Synes du stadig, det er en propaganda-side?

- Nej. Det eneste, jeg trøster mig med, er, at jeg også fik sagt, at vi nok også ville bruge den, hvis vi selv kom i regeringen, siger ministeren.

- Så du vil ikke begrænse det fremover?

- Nej, men jeg bestræber mig på at beskrive verden som den er, og som vi møder den derude, så det ikke bare bliver glansbilleder, siger han.

Løkkes opfindelse

Det er tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der står bag regeringen.dk, som blev startet i 2016 som en kommunikationsplatform for regeringen.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, var som minister i den tidligere regering selv flittig bruger af regeringen.dk. Hun finder det komisk, at tidligere så kritiske røster nu er at finde på hjemmesiden.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Regeringen.dk blev oprettet af den tidligere regering under Lars Løkke Rasmussen (V), hvor blandt andet tidligere minister for offentlig innovation var flittig bruger. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er da på alle mulige måder en smule komisk, at Magnus Heunicke, Ane Halsboe-Jørgensen m.fl. nu er blevet superbrugere på regeringen.dk, efter de havde travlt med at kritisere os for at bruge platformen, da vi var i regering. Det, synes jeg egentlig, taler for sig selv, siger hun.

Ekstra Bladet skrev i 2017, at hjemmesiden i sit første leveår kostede skatteborgerne 6,3 millioner kroner.