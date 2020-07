Minister listede af under pressemøde

Regeringen har sagt det igen og igen: Danmark genåbner hurtigere under corona-krisen end andre lande.

Så sent som lørdag gentog statsminister Mette Frederiksen budskabet i en kronik i Politiken, hvor hun påpegede, at Danmark har haft 'en mindre nedlukning og en hurtigere genåbning, end vi har set i andre lande'.

Men det understøttes ikke af internationale data.

Oxford University har løbende sammenlignet verdens landes nedlukningsgrad under coronaen, målt på en lang række parametre som forsamlingsforbud, indrejse-regler og skolelukninger.

Små skridt

Og ifølge det anerkendte universitet, så har Danmarks genåbning foregået i små skridt, sammenlignet med de fleste andre europæiske lande.

Så selvom Danmark ved corona-udbruddets start var mindre nedlukket end hovedparten af de europæiske lande, så har vores genåbning siden været så relativt langsom, at det kun er Frankrig, Portugal, Irland og Storbritannien, der ifølge de seneste tal er mere nedlukkede samfund.

Hurtige skridt

Ekstra Bladet forsøgte onsdag at spørge udenrigsminister Jeppe Kofod, hvorfor regeringen bliver ved med at sige, at genåbningen i Danmark er så hurtig i international sammenhæng. Og hvad dette udsagn bygger på.

I første omgang listede han af, da vi spurgte til det på et pressemøde. Men vi fangede efterfølgende den fodrappe minister uden for Christiansborg:

- Jeppe Kofod, hvorfor bliver I ved med at sige, at vi har en hurtig genåbning i forhold til andre lande, når vi ikke har det?

- Jeg kender ikke den rapport. Jeg kan bare sige, at vi har jo lukket ned delvis konsekvent, som man så i marts måned. Vi har fået Covid19-smitten under kontrol. Og danskerne har vist et enormt samfundssind og ansvarlighed, som gør, vi står et rigtig godt sted i dag, lød det fra Jeppe Kofod, inden han satte sig i sin ministerbil.