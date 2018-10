Minister: Lukket kasse skyldes svindelsag

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) bekræfter, at der er en sammenhæng mellem sagen om underslæb for 111 millioner og nedlukning af udbetalingssystemet

Lukkede kasser for Danmarks udsatte grupper hænger sammen med svindelsagen, hvor Britta Nielsen er sigtet.

Det oplyser socialminister Mai Mercado (K), efter at det i sidste uge kom frem, at den 64-årig Britta Nielsen - tidligere ansat i Socialstyrelsen - er sigtet for at svindle sig til 111 millioner kroner af satspuljemidlerne.

- Sagen om underslæb i Socialstyrelsen er så alvorlig, at styrelsen har set sig nødsaget til at lukke for udbetaling af tilskud i en periode.

- Det sker for at sikre, at pengene går til de foreninger og organisationer, som er blevet dem tildelt, siger ministeren.

Det har fået Socialstyrelsen til at tilbageholde oktober måneds udbetaling af midlerne, som går til udsatte grupper i samfundet.

Skal man tro Bagmandspolitiets sigtelse, så er det den tidligere ansatte i Socialstyrelsen Britta Nielsens skyld.

Således har flere foreninger ikke modtaget tilskud i oktober, men det fulde omfang er det ikke muligt at få oplyst. Det vides heller ikke, hvornår styrelsen vil genoptage udbetalingerne.

- Vi har desværre set os nødsaget til at lukke det tilskudsadministrative system. Vi er fuldt opmærksomme på de udfordringer, det giver for tilskudsmodtagerne, og arbejder for at kunne åbne systemet (eller dele heraf) så hurtigt som muligt, skriver Socialstyrelsen i en mail til TV2.

Mai Mercado lover, at pengene kommer til udbetaling snarest muligt. Hun lover samtidig, at foreningerne nok skal få de penge, de har fået stillet i udsigt.

Flere foreninger er ifølge TV2 ramt af de manglende udbetalinger.

'Liva - Forening mod skadevirkninger af prostitution' er en social forening, der arbejder med at hjælpe prostituerede eller personer med skadevirkninger efter prostitution eller overgreb.

Ifølge direktør Flora Ghosh modtager foreningen i omegnen af 172.000 kroner om måneden fra Socialstyrelsen.

Pengene kommer fra både satspuljemidlerne, tre frivillighedspuljer samt tips- og lottomidlerne.

Men de 172.000 kroner, der normalt bliver overført til foreningen i begyndelsen af oktober, er ikke kommet i denne måned.

- Vi kan ikke klare os uden pengene i særligt langt tid. Jeg tror ikke, at særligt mange sociale foreninger har meget på kistebunden. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at lægge puslespillet, så vi kan betale vores regninger og lønninger og i sidste ende hjælpe de socialt udsatte, siger hun til Ritzau.

- Men vi er også fortrøstningsfulde ved, at socialministeren har sagt, at sagerne ikke skal gå ud over socialt udsatte.

Satspuljen går til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der skal forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomst og svage grupper.

Satspuljen for 2018, som blev forhandlet på plads i november 2017, udgør omkring 770 millioner kroner.

