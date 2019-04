Minister mangler grundlag for ny undersøgelse af Britta-sag

Der er ingen tegn på, at Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) vil igangsætte en ny undersøgelse, der skal kortlægge, om nogen eller noget, ud over den svindelsigtede Britta Nielsen, har ansvaret for storsvindlen i Socialstyrelsen.

Mai Mercado mener, at grundlaget for at lave en ny advokatundersøgelse mangler.

Det siger hun efter et samråd i Folketinget.

- Hvis man igen skal ud at bruge et stort millionbeløb, skal det være, fordi man kan få noget andet at vide. Jeg er ikke betrygget i, at man kan få en anden konklusion, siger hun.

Hun hæfter sig ved, at den undersøgelse, som Kammeradvokaten har lavet kostede mere end tre millioner, og at der er mangelfulde data i store dele af perioden, hvor svindlen har foregået.

Det er politisk ordfører Pernille Skipper (EL), der har indkaldt til samrådet. Hun så gerne, at der bliver lavet en ny undersøgelse. Hun mener ikke, at Kammeradvokatens undersøgelse er uafhængig.

- Her er at gøre med et advokatfirma, der nærmest kun lever af at levere ydelser til staten. At kalde det fuldstændigt uafhængigt er ikke sammenhængende, siger Skipper på samrådet.

Men det afviser Mercado.

- Der er uafhængighed. Det har der været hele vejen igennem. Jeg synes faktisk, at det er under folkestyrets niveau at antage, at der ikke er den uafhængighed, siger Mai Mercado.

Rapporten fra Kammeradvokaten kom i starten af marts. Den konkluderede, at det ikke er muligt at placere et ansvar. I styrelsen har der hersket nogle "nedarvede kontrolsvagheder".

Der har altså ikke været styr på procedurerne, og derfor kan man ikke udpege en enkelt chef eller kontrolperiode som ansvarlig for miseren.

En undersøgelse fra revisionsfirmaet PWC peger på 13 kontrolsvagheder, som har været med til at gøre det muligt at udføre svindlen.

I undersøgelserne er det kommet frem, at der fra 1993 til 2018 er forsvundet 120,6 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Britta Nielsen og hendes søn sidder varetægtsfængslet for svindlen. Hendes to døtre og en svigersøn er ligeledes sigtet i sagen.

Pernille Skipper har indkaldt til samrådet, da hun vil vide, hvorfor ministeren mener, at der på baggrund af rapporterne ikke kan placeres et tjenstligt eller politisk ansvar.

Skipper siger efter samrådet, at sagen endnu ikke er færdig. Hun vil indkalde til et nyt samråd.