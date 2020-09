Minister med nyt skrapt krav

Brugen af elektriske løbehjul på offentlige gader og stræder kan snart blive markant anderledes, hvis det står til transportminister Benny Engelbrecht.

Den socialdemokratiske minister foreslår nu, at det skal være et lovkrav, at man ved brug af el-løbehjul i Danmark skal være iført hjelm.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Transportministeriet.

Foto: Jens Dresling

Ministeren har bedt Færdselsstyrelsen om at sende de nye krav om brug af hjelm i offentlig høring. Ifølge ministeren kommer foreslaget for at sænket antallet af ulykker ved brugen af elektriske løbehjul.

'Derfor ser jeg gerne, at det fremover skal være lovpligtigt at bære hjelm i forbindelse med kørslen. Jeg glæder mig til en åben debat om forslaget til de nye regler og måske også andre idéer til, hvordan vi får vendt udviklingen,' siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Flere transportmidler ramt

Foruden elektriske løbehjul foreslår ministeren også, at brug af hjelm skal være et krav ved brug af selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.

Ifølge Transportministeriets pressemeddelelse kommer Benny Engelbrechts forslag efter en undersøgelse viser, at der er en tendens til at elløbehjul har syv gange så stor risiko for at være involveret i ulykker end en cykel.

'Der er efterhånden mange udlejningsløbehjul i trafikbilledet, og desværre ser vi, at de ofte bliver brugt til transport i nattelivet, hvor der også ofte er alkohol involveret,' siger ministeren.

Massiv debat

Udlejningsløbehjulene har været til massiv debat i Danmark, siden de kom til landet.

Udlejningsfirmaerne har fået hård kritik for, at deres løbehjul har ligget og flydt i bybilledet. Samtidig har løbehjulene været involveret i flere ulykker.

Så sent som i august kunne P4 København oplyse, at et flertal af de københavnske lokalpolitikere var klar til at indføre et forbud mod brugen af el-løbehjul i særlige trafiktungezoner i byen.