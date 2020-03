Minister med røffel til danskerne

Danskerne ser stort på færdselsloven under coronakrisen. Nu kommer transportministeren med opråb

Det går hurtigt.

Alt for hurtigt på de danske veje under coronakrisen.

For mens antallet af motoriserede trafikanter på de danske veje er faldet drastisk som følge af nedlukningen af Danmark, vælger flere af de tilbageværende desværre at træde lidt for hårdt på speederen, på de tomme veje.

Ifølge transport- og boligministeriet viser tal fra Vejdirektoratet, at andelen af trafikanter i de store byer, der i hverdagene kører hurtigere end hastighedsgrænsen, er steget med ca. 10 procentpoint i forhold til, før coronavirussen for alvor gjorde sit indtog.

Derudover har politikredse som Østjyllands Politi oplyst, at de har taget flere fartsyndere og en vanvidsbilist.

Derfor kommer transportminister Benny Engelbrecht med en røffel til danskerne.

- (...) selv en lille hastighedsoverskridelse på vejene er farlig – både for os selv og de trafikanter, vi møder på vores vej, lyder det blandt andet fra transportministeren i en netop udsendt pressemeddelelse.

- Jeg vil derfor gerne opfordre til, at vi også husker at vise samme hensyn i trafikken og sætter farten ned – det gør en forskel, siger Benny Engelbrecht.

Han minder om, at der fortsat udføres hastighedskontrol.

Stigningen i antallet af hastighedsrelaterede overtrædelser af færdselsloven er en farlig tendens særligt i storbyerne, hvor vejen deles af fodgængere, cyklister og biler.

'Særligt de bløde trafikanter kommer mere til skade, når hastigheden overskrides - også selv om det blot er 10 km/t,' lyder det i pressemeddelelsen.