Minister mindes Larsen: Han bed politikerne i haserne

Kulturminister Mette Bock husker tilbage på Kim Larsen som en gavflab, der ikke var bleg for at skabe røre i andedammen

Med Kim Larsens død har vi ikke blot mistet en stor kunster, men også en personlighed som ikke var bleg for at sige sin ærlige mening. Også selv om den var politisk ukorrekt.

Sådan lyder det fra kulturminister Mette Bock (LA), når hun mindes nationalskjalden.

- Han var en kunster, som ikke var bange for at give udtryk for sine holdninger og for at være politisk ukorrekt. På den måde var han med til at bide borgerne og politikerne her til lands i haserne. Det, synes jeg, var utroligt forfriskende - uanset om man har enig med ham eller ej, siger Mette Bock og fortsætter:

- Jeg synes, at han har været en berigelse af vores samfund. Selvfølgelig musikalsk, men også fordi vi har haft en gavflab som ham til at røre rundt i andedammen. Han havde kontroversielle holdninger. Specielt omkring rygning og rygepolitik var han overhovedet ikke bange for at gå totalt imod de politisk korrekte, lyder det fra kulturministeren.

Foto: Martin Kurt Haglund

Kunne ikke sættes i bås

Mette Bock fortæller, at hun selv har stiftet bekendtskab med, hvor principfast Larsen kunne være:

- Da jeg selv var direktør for Muskelsvindfonden, var vi rundt med Grøn Koncert. Der havde han det princip, at han ikke ville deltage, fordi Tuborg var involveret, og dem kunne han ikke lide. Det stod han fast på.

- Han var et menneske med kant og holdninger, og dem var han overhovedet ikke bange for at give udtryk for. Det kan jeg rigtig godt lide.

- Man kunne ikke sætte ham i bås og sige, at han befandt sig et bestemt sted på et politisk spektrum. Han havde holdninger til det liv, han levede, og det samfund, som han var en del af. Og det var han ikke bange for at give udtryk for. Det, synes jeg, var flot, siger Mette Bock.