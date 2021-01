Minister: Ny henvendelse om test-sjusk i Dubai

Billedet af, at der gives upålidelige tests før udrejse fra Dubai, er blevet forstærket af endnu en borgerhenvendelse om sagen.

Det oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S) til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at henvendelsen er kommet til ham fredag formiddag.

Transportminister Benny Engelbrecht. Foto: Jens Dresling

Det er sket, efter at Transportministeriet sent torsdag aften udsendte en pressemeddelelse, hvor man oplyste, at en henvendelse til Udenrigsministeriet har skabt mistanke om, at de tests, der kan fås før udrejse fra Dubai, ikke er pålidelige.

Transportministeren stopper for alle flyvninger fra Dubai

Ifølge Benny Engelbrecht bekræfter den nye henvendelse 'i meget høj grad' dette billede.

- Det gør ikke sagen mindre alvorlig, lyder det fra ministeren.

- De oplysninger, som indgår, virker meget præcise og meget valide. Det er også noget, som vi mener kan efterprøves. Derfor vil vi have det undersøgt nærmere, forklarer Benny Engelbrecht.

Han understreger samtidig, at der kan være flere henvendelser af samme karakter, som han endnu ikke har kendskab til.

Dybt alvorligt

- Vi er nødt til at tage det her meget alvorligt. Vi har baseret vores systemer på, at passagerer testes, inden de sætter sig ombord på et fly, og får en negativ test. Hvis den test ikke er retvisende, fordi den ikke blev udført korrekt, er vi i en situation, hvor vi ikke længere kan stole på denne her procedure. Det er dybt alvorligt, lyder det fra Benny Engelbrecht.

Der er på nuværende tidspunkt indført forbud mod, at passagerfly fra De Forenede Arabiske Emirater - som Dubai er en del af - kan lande i Danmark de næste fem dage.

- Overvejer I at forlænge flyforbuddet?

- Det er noget, som nødvendigvis må indgå i vores overvejelser, men som også afhænger af, hvad vi kan finde ud af ved de nærmere undersøgelser. Disse bliver kompliceret af, at de foregår på et andet lands territorium.

- Hvis vi ikke kan være sikre på, at procedurerne kan følges, og de tests, der bliver foretaget også er retvisende, kan det blive nødvendigt at forlænge, siger Benny Engelbrecht.

