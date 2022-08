Minister om flere checks: - Meget lav risiko for fejl

Der er flere checks på vej til trængte danskere i efteråret. Minister tør ikke garantere, at der ikke sker fejl som med varmechecken, men forventer, at det bliver 'helt anderledes'

Efter et sandt lotteri og kaos med udbetalingen af varmechecken lader der til at være flere checks på vej til trængte danskere, hvis lovforslaget om endnu en check - en såkaldt inflationshjælp - stemmes igennem.

Det er dog den klare forventning, at udbetalingen af de nye checks kommer til at gå markant glattere end varmechecken.

Det fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et interview med Ekstra Bladet.

- Situationen med den her hjælp er helt anderledes, fordi målgruppen er velkendt og velafgrænset, og der bliver allerede udbetalt forskellige offentlige ydelser til dem, der skal modtage inflationshjælpen.

- Risikoen for fejl er meget lav. Det er ingen garanti for, at der ikke kan ske fejl, men de borgere, der kommer til at modtage inflationshjælp, er borgere, der i forvejen modtager førtidspension eller andre ydelser, fortæller Peter Hummelgaard.

- Hvorfor lige checks til den målgruppe?

- Det er blandt andet de borgere i Danmark, som har mindst mulighed for at indrette sig på de stigende priser. Vi snakker om de fattigste pensionister.

- Det er ikke et forsøg på at købe nogle billige stemmer, inden der skal være valg?

- Nej. Det er et forsøg på at gøre noget målrettet. Vi har sagt hele vejen igennem, at det djævelske ved inflationen er, at vi ikke bare kan kompensere alle. Det risikerer at puste yderligere til inflationen.

Flere har oplevet, at varmechecken ikke er blevet udbetalt til dem, selvom deres regninger er røget i vejret

Kunne ikke vente på perfekt løsning

Rundt regnet kommer den nye runde af checks til at koste statskassen 2,1 milliard kroner. Penge, der oprindelig var afsat til offentlige investeringer inden for byggeri og anlæg.

- Når du ser, hvad varmechecken i nogle tilfælde er gået til, har du så en forventning om, at det her kommer til at gå anderledes?

- Det føler jeg mig ganske overbevist om. Mest af alt skal det gå til pressede husholdninger.

- Jeg synes ligesom alle andre, at det er træls, at der er nogle, der uberettiget endte med at modtage varmechecken. Omvendt er jeg også rigtig glad for, at vi ikke ventede med at hjælpe trængte danskere med at få en varmecheck. Mange af dem, der har høje udgifter kunne ikke varme sig på en perfekt løsning, som først kom til næste år.

- Men problemet er vel også, at en del af dem netop ikke fik checken?

- Den diskussion vil fortsætte, og vi har hele tiden sagt, at vi også vil hjælpe yderligere. Vi vil gerne hjælpe på en målrettet måde, så vi finder de rigtige snit.

- Så I forventer færre fejl med denne aftale?

- Jeg tør under ingen omstændigheder garantere, at der ikke kan ske fejl, men det, der adskiller udbetalingen, er, at det er folk, vi kender i forvejen. Det er folk, der i forvejen får ydelser. Det kører helt automatisk.

- Så forventer I vel også færre fejl med denne aftale?

- Risikoen for fejl er meget lav. Men det betyder ikke, at jeg tør garantere, at der ikke kan opstå nogen.