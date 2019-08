Minister om Kamma: - Gør ondt langt ind i hjertet

I svaret til Folketinget understreger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) også, hvornår plejepersonale må anvende stofseler:

- Hensynet bag servicelovens magtanvendelsesregler, herunder reglerne om anvendelse af stofseler, er at give plejepersonale mulighed for at varetage omsorgen for borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være en situation, hvor en borger ikke kan holde sig oppe i sin stol ved middagsbordet, og der derfor er behov for, at plejepersonalet giver borgeren en stofsele på, som forhindrer, at borgeren falder ned af stolen og kommer til skade.

- Stofseler kan kun anvendes, hvis der er risiko for væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Og det er kommunalbestyrelsen, der skal ind og vurdere, om disse betingelser er opfyldt, og der dermed kan gives en tidsbegrænset tilladelse til anvendelse af stofseler.

- Plejepersonalet kan så på baggrund af tilladelsen anvende stofselerne, dog således at de altid skal sikre, at principperne om proportionalitet og skånsomhed overholdes. Og kommunalbestyrelsen har pligt til løbende at følge op på støtten til den enkelte borger, herunder hvor meget magt der anvendes over for borgeren.