Minister om Kamma-sag: Trist læsning

Efter i månedsvis at have været fastspændt i flere af døgnets timer kan 88-årig Kamma og hendes pårørende endelig se frem til en værdig hverdag uden fiksering.

Der sker efter, Ankestyrelsen har slået fast, at Thisted Kommune brød Serviceloven, da man besluttede, at Kamma skulle fastspændes.

Og afgørelsen glæder social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Jeg er glad for, at der nu er kommet en afklaring. Det har været trist at læse de mange artikler om sagen, og jeg håber, at afgørelsen kan give ro til familien og til Kamma, skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Kort om Kammas sag I foråret 2019 skulle Kamma have fjernet en knyste. Efter første operation fulgte fem yderligere, fordi der på plejehjemmet konsekvent gik infektion i operationssåret. Kamma endte således med at få hele det ene ben amputeret. Den 21. maj udskrives Kamma fra sin første benamputation. Da hun kommer tilbage på plejehjemmet, bliver hun straks lagt i bælte. Bæltet skal forhindre, at hun falder ud af sengen og kørestolen. I løbet af maj og juni bliver de pårørende og eksperter mere og mere skeptiske. De mener ikke, at kommunen har forsøgt sig med andre, mindre indgribende metoder, som loven foreskriver. Derudover mener de ikke, at tilsynet med Kamma er nok til at sikre hende imod at blive kvalt i selen. 12. juni anmoder de pårørende om skriftlig dokumentation vedrørende afgørelse og godkendelse til at bruge sele. På denne dag nævnes for første gang alternativer til selen i Kammas plejehjemsjournaler. Dog som forslag - ikke reelt afprøvede tiltag. 21. juni. De pårørende er blevet lovet, at de vil få den skriftlige dokumentation seneste denne dag, men de modtager ingenting. 8. - 14. juli mens de pårørende er på ferie, kommer den skriftlige dokumentation, som de bad om for en måned siden. Det bliver lagt i Kammas postkasse, og på papiret står der, at det er fra den 20. juni. Men det kan ikke efterprøves, da brevet kommer uden poststempel. I juli klager de pårørende til både Thisted kommune og Ankestyrelsen. De går også til medierne, hvor kommunens praksis bliver kritiseret af eksperter og politikere. Flere sender sagen ind til Styrelsen for Patientsikkerhed. 13. august afviser Thisted Kommune de pårørendes klage. 21. august forlænger Thisted kommune godkendelsen til at bruge sele frem til 21 oktober. 24. september slår Ankestyrelsen fast, at fikseringen af Kamma er i strid med Serviceloven. Thisted Kommune skal derfor omgående stoppe med at anvende stofseler til at fastspænde Kamma. Vis mere Luk

Reglerne om magtanvendelse hører under Astrid Krags ministerium, og hun forventer, at kommunen fremover vil give Kamma den rette pleje:

- Jeg forventer, at Thisted Kommune retter sig efter Ankestyrelsens afgørelse og sikrer den rette behandling, pleje og omsorg for Kamma.

Herunder kan du se uddrag af Ankestyrelsens afgørelse i Kamma-sagen:

Hos Alzheimerforeningen er man også glade for Ankelstyrelsens afgørelse. Foreningen advarede sammen med Kammas pårørende gang på gang gennem fire måneder Thisted Kommune om, at fikseringen af Kamma var i strid med reglerne.

- Vi er derfor rigtig glade for, at Ankestyrelsen nu har truffet en afgørelse, der gør, at Kamma kommer ud af selen. Nu skal Thisted Kommune så i gang med det, de skulle have gjort for snart fire måneder siden og finde ud af, hvordan man giver Kamma den rigtige pleje og omsorg, siger direktør Nis Peter Nissen.

- Når det så er sagt, er vi stadig dybt forundret over, hvorfor det skal være de pårørende, der skal gøre kommunen opmærksom på det her. De har fra aller først færd stillet spørgsmålstegn ved, om det her var lovligt og været i dialog med kommunen om det. Alligevel skulle der går fire måneder før, kommunen rettede ind - og det var kun fordi, at Ankestyrelsen kom ind over. Det er dybt kritisabelt, siger han.