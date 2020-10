Minister om krænkelses-skole: Det her må ikke ske

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalist på mailadressen nivo@eb.dk

Krænkelser, vold og mobning har i årevis været en del af hverdagen på den nordsjællandske kostskole Havregården.

Som DR's P1 Dokumentar og Ekstra Bladet har afsløret, har de voldsomme episoder på skolen kunnet fortsætte på trods af stribevis af tilsyn.

Skole mistænkes for at dække over grove krænkelser

Først forleden blev skolens forstander bortvist, og nu kommenterer socialminister Astrid Krag så sagen på Twitter:

'Det her må ikke ske, skriver hun, og tilføjer en græde-emoji. Vi har som samfund et stort ansvar for at tage os godt af disse børn og unge, der har haft en hård start på livet.'

'Derfor skal brodne kar også opdages langt tidligere ved hjælp af styrket tilsyn', skriver ministeren.

Tilsyn hjalp intet

Tilsyn med skolen har der ellers været rigelige af. P1 Dokumentar har skaffet stribevis af rapporter fra Arbejdstilsynet og Socialtilsyn Hovedstaden. Uden at det dog har ændret det store.

Og alene i 2020 er der hos Nordsjællands Politi indløbet anmeldelser om blufærdighedskrænkelser, vold, trusler og afpresning mellem eleverne.

Men i stedet for at løse problemerne har skolen tilsyneladende haft travlt med at skjule dem over for myndighederne.

Af en mail sendt 2. oktober 2020 fra Socialtilsyn Hovedstaden til Havregårdens bestyrelse fremgår det, at notater om konkrete hændelser er blevet slettet i kostskolens systemer.

Det drejer sig om en episode, hvor en ung pige havde sex med en dreng og bagefter - mod sin vilje - fik delt nøgenbilleder fra sin mobiltelefon.

'Dette finder vi meget påfaldende og dybt bekymrende,' skriver Socialtilsynet om de slettede notater i mailen, som Ekstra Bladet og DR har fået aktindsigt i.