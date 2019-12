Minister om Mercedes-borgmester: Det ser mærkeligt ud

Socialdemokraten Erik Nielsens fede bil-luksus ser mærkelig ud.

Sådan lyder det fra Nielsens partifælle og ansvarlig minister på det kommunale område, indenrigsminister Astrid Krag (S).

Ekstra Bladet har på baggrund af kritik fra flere kommunalordførere om Nielsens øjensynlige omgåelse af tjenestebilsreglerne bedt om et interview med økonomi- og indenrigsministeren.

Astrid Krag kalder sagen 'mærkelig'. Foto: Jens Dresling

Og her indskærper Astrid Krag, at de skrappe regler på tjenestebilsområdet skal overholdes i alle landets kommuner:

– Helt grundlæggende har vi nogle regler om f.eks. borgmestres brug af tjenestebiler. Og de regler skal selvfølgelig overholdes, siger Astrid Krag til Ekstra Bladet.

Se borgmesterens 850 meter køretur fra Rådhuset her.

– Kommunens udlægning er, at han ikke kører mellem råduset og boligen, men mellem rådhuset og et kommunalt plejehjem. Hvad er din kommentar til det?

– Sagen ser, som den er fremstillet i jeres avis, umiddelbart mærkelig ud. Og for at se om reglerne er overholdt, så må det i den enkelte sag vurderes, om en bil finder anvendelse som tjenstebil. Og jeg ved, at Ankestyrelsen på baggrund af Ekstra Bladets historie er ved at overveje, om de går ind i sagen.

– Hvad betyder det?

– De er første instans, og de ser på, om reglerne er overholdt. Derfor kan jeg heller ikke gå mere ind i den konkrete sag for ikke at blive inhabil. Men jeg vil understrege, at regelerne skal holdes, og nu kender jeg kun sagen fra jeres dækning. Det ser mærkeligt ud, men nu må der en konkret vurdering til.

– Hvorfor synes du, det ser mærkeligt ud?

– Det kan jeg ikke kommentere nærmere, når Ankestyrelsen på baggrund af jeres artikler ser på, om de går ind i sagen, lyder det fra Astrid Krag.

Se Ekstra Bladets konfrontation med borgmesteren her.

Dokumentation

