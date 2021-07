Minister om partifælles boligfusk: 'Ikke i orden'

Boligminister Kaare Dybvad påpeger, at det ikke er i orden, at den socialdemokratiske boligordfører har brudt reglerne i sin andelsforening

Den socialdemokratiske indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad, går i rette med sin egen boligordfører, Tanja Larsson.

Det sker, efter Ekstra Bladet har afsløret, at Tanja Larsson har brudt reglerne i sin andelsforening i det københavnske Nordvestkvarter.

'Ift (i forhold til, red.) min ordfører er det selvfølgelig ikke i orden, man skal overholde andelsforeningens regler,' skriver Kaare Dybvad på Twitter.

Boligministerens bemærkning falder, efter at den tidligere Venstre-minister Søren Pind har efterlyst hans kommentar til sagen.

Ekstra Bladet har tidligere tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Kaare Dybvad til hans partifælles boligsag. Men her var meldingen fra ministeriets presseafdeling, at han er på ferie.

I strid med reglerne

Sagen bunder i, at boligordføreren flyttede til Faxe Ladeplads på Sydsjælland i oktober 2016, men samtidig holdt hun fast i sin andelslejlighed i Københavns Nordvestkvarter.

Det er lodret i strid med vedtægterne i den pågældende andelsforening, Skoleholdergården.

Disse slår utvetydigt fast, at man ikke må være fraflyttet lejligheden i længere end to år ad gangen, mens man fremlejer den. Endda er det kun i særlige tilfælde, at lejlighederne overhovedet må fremlejes.

Af vedtægterne fremgår det således klokkeklart, at hvert medlem af andelsboligforeningen er 'forpligtet til at bruge' sin bolig, og at bestyrelsens tilladelse til udlejning 'kun gives (...) Når andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode på maksimalt 2 år.'

Lejligheden har dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger og CPR-registret netop været fremlejet.

Larsson har end ikke søgt bestyrelsens godkendelse af fremlejen i forbindelse med sin fraflytning på nu femte år. Det bekræfter bestyrelsen i Skoleholdergården over for Ekstra Bladet.

Beklagede

Derudover har Tanja Larsson også umiddelbart opereret i strid med reglerne for bopælspligt i Københavns Kommune, der bestemmer, at 'en bolig må ikke bruges til lejlighedsvis beboelse' på under 180 dage om året, hvis den er omfattet af bopælspligt'.

Efter Ekstra Bladets afsløring beklagede Tanja Larsson i første omgang, at hun havde brudt reglerne.

'Jeg har en andelsbolig i København, som jeg har fremlejet til nogle andre, som bor der i for lang tid. Det er ikke i orden, og det beklager jeg. Og jeg vil nu hurtigst muligt bringe orden i sagerne, så jeg fremover overholder andelsboligforeningens vedtægter,' lød det i en skriftlig kommentar.

Mandag meldte Larsson så ud, at hun har sat lejligheden til salg.