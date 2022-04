Minister om syge i jobcentrene: Svært at forstå afgørelserne

- Der har været for mange sager, hvor det er svært at forstå afgørelserne.

Sådan lød erkendelsen fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på fredagens samråd.

Samrådet var indkaldt af Mette Thiesen (NB), efter at Ekstra Bladet i marts kunne fortælle om den dødssyge koma-patient Nick, som fik afslag på sin pension, samtidig med, at kommunen ville have ham i erhvervspraktik.

Peter Hummelgaard blev grillet fra flere sider, da han fredag eftermiddag var indkaldt til samråd i Social- og Ældreudvalget. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Derfor skulle Peter Hummelgaard svare på, hvordan han vil sikre mere værdighed i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet.

Og flere af kritikpunkterne drejede sig da også om de sager, hvor syge personer som koma-patienten Nick er blevet revet rundt i systemet, selvom de er alvorligt syge.

Afviser at gå ind i konkrete sager

Peter Hummelgaard ville ikke gå ind i de konkrete sager. Han henviste nemlig til, at sagsbehandlingen foregår ude i kommunerne.

Til gengæld kunne han godt genkende nogle af kritikpunkterne.

- Der har været for mange sager, hvor det er svært at forstå afgørelserne, sagde han under samrådet.

Trist

Med henvisning til sagen om koma-patienten Nick, gav Peter Hummelgaard udtryk for, at det var 'trist' at han først fik tilkendt sin pension efter at han var blevet omtalt i Ekstra Bladet.

Omvendt ville han ikke love, at lignende tilfælde kan ske i fremtiden.

- Det vil nok være umuligt at sikre, at ingen kommer i klemme i systemet.

Skarp kritik af området

Mette Thiesen, der havde indkaldt til samrådet har den holdning, at jobcentrene bør afskaffes helt. Og den pointe fortalte hun gentagende gange til resten af mødets deltagere.

- Når vi ser alle de her groteske sager, så tyder det jo på, at sagsbehandlerne i kommunerne slet ikke kigger på sygdomsbilledet, sagde hun og bad samtidig om et skriftligt overblik over alle de gange, hvor kommuner har tilsidesat den lægelige vurdering.

Mette Thiesen fra Nye Borgerlige havde indkaldt til dagens samråd. Foto: Jonathan Damslund

DF-afhopperen Karina Adsbøl kunne ikke forstå, hvorfor alvorligt syge patienter ikke automatisk slipper for jobcentrets greb.

- Man kan fritage borgere når de er alvorligt syge, men hvorfor indskærper ministeren ikke, at borgerne skal fritages for det helvede, og så give dem en midlertidig pension, spurgte hun ministeren.

'System-forkert'

Ministeren svarede at 'en kommune ikke bare må blive ved med at bevilge ressourceforløb'.

- Lange ressourceforløb er jo noget vi har været inde og sætte en begrænsning på. Det skal føre et sted hen. Så skal man i stedet træffe en afgørelse om flexjob eller førtidspension, var svaret fra Peter Hummelgaard.

Enhedslistens Jette Gottlieb konstaterede tørt, at når 'enkeltsager udgør et mønster, så er det fordi, der noget system-forkert i det'.

