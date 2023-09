Minister overvejer omvendt bevisbyrde i veteraners PTSD-sager

Flere veteraner skal have anerkendt deres PTSD-sager, så de kan få erstatning.

Det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i et interview med Berlingske, der bringes i avisen tirsdag.

Ministeren har endnu ikke en løsning, men har sat gang i en analyse af området, der ventes færdig tidligt i 2024.

- Der er alt for mange veteraner, der burde få deres sager anerkendt, men som ikke får det. Dem vil vi gerne give bedre vilkår, siger han til Berlingske.

Ministeren er - med visse forbehold - blandt andet 'åben for at se på', om 'omvendt bevisførelse' kan være en løsning.

Det ville i en sag betyde, at en myndighed skal sandsynliggøre, at en soldat ikke er blevet syg af at være udsendt. Det står i modsætning til, at soldaten selv skal forsøge at bevise, at vedkommende er blevet syg af at være udsendt.

Annonce:

Veteranernes sager vurderes først hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Hernæst kan veteranen klage til Ankestyrelsen. I tilfælde af en afvisning hos Ankestyrelsen, kan soldaten stævne Ankestyrelsen for at få anerkendt sagen hos domstolene.

I 2017 lancerede den daværende VLAK-regering en veteranpakke.

Her fik soldaterne ret til en ekstra lægevurdering, hvis de fik afslag på erstatning.

Ifølge Berlingske får 12 procent af de veteraner, som får den nye speciallægeerklæring, taget deres sager op igen.

Berlingske skriver, at typiske årsager til en afvisning hos AES er, at soldater ikke har været ude for en farlig nok hændelse, at sygdommen udvikles for sent, eller at soldaten har været ude for andre traumatiske begivenheder.

PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder, hvilket kan oversættes til posttraumatisk stressforstyrrelse eller belastningsreaktion.

Det er en tilstand, der kan optræde, efter at man har været vidne til eller selv deltaget i voldsomme hændelser såsom krig, tortur, bilulykker eller lignende.

Mange oplever en stadig genoplevelse af den skræmmende hændelse både i vågen tilstand og under søvn.

Det er også typisk, at personer med PTSD plages af overfølsomhed og anspændthed samt søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud.