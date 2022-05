Minister: Partier skulle have set kritisk brev om Lynetteholm

Det var forkert, at et kritisk brev fra den svenske regering ikke blev oversendt til Folketinget i forbindelse med forhandlinger om Lynetteholm.

Sådan lyder det onsdag fra transportminister Trine Bramsen (S), som sammen med miljøminister Lea Wermelin (S) er i samråd om brevet.

Trine Bramsen kalder det 'en fejl', at brevet ikke blev sendt videre.

Også Lea Wermelin kalder det beklageligt, at Folketinget ikke så brevet.

- Medlemmer af Folketinget skal selvfølgelig have den information, de har brug for til behandling af love i Folketinget, siger hun.

De to ministre er i samrådet blevet bedt om at svare på, hvorfor Folketinget under forhandlinger om anlægsloven for Lynetteholm blev oplyst om brevet fra den svenske regering.

Her kritiserede den svenske miljøminister i skarpe vendinger den planlagte dumpning af mudder ud for Køge Bugt.

På trods af at der er tale om en fejl, så mener Trine Bramsen ikke, at fejlen skete bevidst. Trine Bramsen var ikke minister under forhandlinger om Lynetteholm, som fandt sted sidste år. Hun var derfor ikke inde over processen.

- Det er ikke min opfattelse, at man bevidst ikke oversendte brevet til Folketinget, siger hun.