Minister: Politik fik mig til at skifte fodboldhold

Da minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, i 2016 skiftede valgkreds til Hjørring-kredsen, begyndte den ellers erklærede AaB-fan at holde med lokalrivalerne fra Vendsyssel FF.

Det bekræfter han overfor Ekstra Bladet.

- Jeg kan jo lige så godt være ærlig og sige, at jeg er opstillet til Folketinget i Hjørring, og har meget med hjørringensere at gøre. Jeg er begyndt at komme på stadion i Hjørring, simpelthen som en del af mit politiske arbejde, siger Rasmus Prehn til Ekstra Bladet.

Ministeren er dermed et klassisk eksempel på, at stemmerne kommer går forud for klubfølelsen. Ekstra Bladet har lavet en opgørelse over hvilke danske fodboldhold de holder med. Ikke overraskende hænger yndlingsholdet sammen med valgkredsen i langt de fleste tilfælde.

For Rasmus Prehns vedkommende, så han sin hjerteklub på stadion for første gang kort efter sit skifte til valgkredsen i Hjørring.

- Jeg så min første Vendsyssel-kamp der i 2016, og så er jeg kommet på stadion rimelig kontinuerligt de seneste år, siger Rasmus Prehn.

Rasmus Prehn iført et halstørklæde med sit gamle hold AaB. Foto: socialdemokratiet.dk

Ministeren har boet i Aalborg de sidste mange år, og har derfor længe været fan af AaB, beslutningen om skiftet har ikke været let.

- Jeg har været i et dilemma, fordi jeg jo også godt kan lide AaB. Jeg har i mange år holdt med AaB, for det er mit lokale hold i Aalborg.

- Det startede jo først for alvor med Vendsyssel for tre-fire år siden, da jeg startede i valgkredsen. Det er der ingen tvivl om., siger Rasmus Prehn til Ekstra Bladet.

