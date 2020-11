Minister ramt af møgsag efter fem dage: - Pinligt, ærgerligt, beklageligt

Frustrationen er stor i Fødevareministeriet, men det kommer som udgangspunkt ikke til at få konsekvenser for nogen medarbejdere, at mink i Holstebro er blevet gravet forkert ned

Danmarks nye fødevareminister Rasmus Prehn har end ikke siddet på posten i en uge, inden efterladenskaber fra et kuldsejlet ministerium ramte ham som en iskold snebold tirsdag aften.

Fem dage efter han blev minister.

- Det er selvfølgelig dybt beklageligt. Det er pinligt. Det er ærgerligt, siger ministeren til Ekstra Bladet, kort efter det kom frem, at man har begravet døde mink for tæt på en sø i Holstebro.

Derudover er døde mink i samme område begyndt at poppe op til overfladen, da de er blevet begravet i forkert jord.

- Man har lavet nogle instruktioner, som skulle overholdes, men i forbindelse med en rimelig snap eksekvering, er der desværre og på beklagelig vis sket nogle menneskelige fejl, siger Rasmus Prehn.

Det er her i Holstebro, at det står galt til. Foto:Privatfoto

300 meter

Egentlig havde man lavet det, der hedder et 'forsigtighedshensyn på 300 meter', hvilket er et afstandskrav for, hvor tæt på søen i Holstebro minkene måtte blive begravet. Men det er ikke blevet overholdt.

- Er grunden bare, at 'det er gået hurtigt' eller vil du finde ud af, hvordan det kunne ske i praksis? Der er trods alt en stor forskel fra 200 til 300 meter.

- Jeg kan ikke komme det nærmere. Jeg var ikke selv til stede, kan man sige. Det tætteste, man kan komme på det, er, at det var en menneskelig fejl, siger fødevareministeren.

Søen her er for tæt døde mink. Foto: Privatfoto

Kan ikke brændes

På sociale medier driver lyden af et ekko fra danskere, der vil have brændt minkene i stedet, gennem landskabet. Men det er ifølge Prehn ikke længere muligt.

- Grunden til, at man er havnet i den her bizarre situation, er, at man ikke har mulighed for at brænde minkene. Kapaciteten til at brænde dem af, er opbrugt, og et de alternativer har blandt andet været at grave dem ned, og så er der sket nogle smuttere.

Minkene er blevet kalket, mens de er blevet gravet ned, og det er det, der har sat gang i forrådnelsesprocessen.

- Det er så det pløreværk af efterladenskaber, der skal renses op.

Kan ske andre steder

Ministeren er ikke afvisende for, at det kan ske andre steder i landet.

- Når man har oplevet den her sag og set, hvad der er sket, kan man frygte, at det er sket andre steder. Derfor er det, at Miljøstyrelsen har sikret sig en total overvågning af det her for at sikre, at hvis der skulle være andre steder, så tager man hånd om det.

- Jeg krydser fingre for, at det er en enlig svale, men kan frygte, at fordi det har været en hastig operation, at man så er kommet til at lave fejl.

- Du har lige sat dig som fødevareminister og sagt, at du vil ’genoprette tilliden’. Hvad tænkte du, da du så den her sag?

- Jeg er rigtig ærgerlig over den her situation, for jeg ønsker, at danskerne skal være trygge ved den måde, vi håndterer det på.

- Jeg håber ikke, at der er nogen af medarbejderne, der føler sig for uheldigt til mode over det her. De har gjort deres bedste i en presset situation.

- Som du ser det, er der ikke nogen syndebuk i den her sag?

- Jamen, vi er jo i en ekstraordinær situation. En undtagelsestilstand på mange måder.

- Vi er alle sammen dybt ulykkelige over, at vi er ramt af den jer covid-19-pandemi. I den sammenhæng må vi handle hurtigt, og det er beklageligt, når der sker fejl, lyder det fra fødevareministeren.

