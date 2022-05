Minister-roadtrip på din regning

Roadtrip i USA delvist betalt af skatteborgerne var tilsyneladende en for stor fristelse for kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og hendes særlige rådgiver David Tarp.

Det kan Ekstra Bladet torsdag afsløre på baggrund af bilag fra rejsen.

Turen fandt sted i marts, hvor kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og en delegation tog til Californien for at deltage i Oscar-uddelingen 27. marts.

Her fandt ministeren og hendes særlige rådgiver tid til at køre en af verdens smukkeste roadtrips - betalt af skatteborgerne.

Delegationen ankom 23. marts i San Francisco for 24. marts at aflevere et brev med Danmarks ønsker om mere åbenhed til repræsentanter for Facebook og YouTube. Det på trods af, at Danmark har en techambassadør i netop Silicon Valley.

Intet program

Dagen efter var der dog ikke arbejde på programmet. Ane Halsboe-Jørgensen og hendes særlige rådgiver satte sig i stedet i en lejebil og brugte dagen på at køre den underskønne Highway 1 langs Californiens kyst med stop i både Carmel-by-the-Sea og det eksklusive Malibu.

'Viser Ane mit elskede Californien,' skrev den særlige rådgiver på sociale medier under arbejdsrejsen.

Efter ankomst i Los Angeles med logi på eksklusivt hotel blev 26. marts dagen brugt på morgenmad med instruktøren Susanne Bier og passiar og champagne hos Det Danske Filminstitut.

Ekstra Bladet har bedt om at se ministerens program for dagene, men det har ministeriet afvist.

- Jeg benyttede mig af muligheden for at have samtaler med dem, der ved mest om det dansk film, og gå klogere derfra. Blandt andre Susanne Bier, der var i Los Angeles, og som heldigvis i sin travle kalender tog sig tid til at mødes, siger ministeren.

Læg det frem

Havde delegationen ladet techambassadøren om at aflevere Danmarks anmodning - et brev på to sider - og var ankommet dagen før Oscar-showet, kunne staten have sparet over 30.000 kroner i hoteller, restaurantbesøg, benzin og parkering.

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing siger til Ekstra Bladet, at alle udgifter af privat karakter skal betales af egen lomme for ministre og embedsfolk. Også selvom det foregår mellem to programpunkter.

- Ministeriet skal naturligvis kun betale for noget, der har tjenestelig karakter, men det er jo en svær balance, når tingene flyder sammen, siger han.

Formand for Transparency International Danmark Jesper Olsen opfordrer ministeriet til at lægge programmet frem. Han siger yderligere, at spørgsmålet er, om de to programpunkter er så vigtige, at man kan forsvare dage uden program.

- Det kan jeg ikke vurdere. Men jeg synes, de skulle fremlægge programmet, så vi kan blive betrygget i, at det er udgifter, der er statskassen vedkommende, siger han.

