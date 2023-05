Minister sammenligner skærm med rygning - men afviser forbud

Ifølge børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er dele af børns digitale liv lige så skadeligt som rygning. Men han afviser alligevel, at der skal drastiske politiske tiltag til for at bekæmpe problemet

Ifølge børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er dele af børns digitale liv lige så skadeligt som rygning. Men han afviser alligevel, at der skal drastiske politiske tiltag til for at bekæmpe problemet

'Det værste, der er sket for vores børn i min levetid.'

Så dyster var udmeldingen fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) for nylig i et interview med Berlingske, hvor han sagde, at børn i dag 'spilder deres barndom' foran skærme.

Og til Ekstra Bladet siger han nu, at børns digitale liv på visse områder er lige så ødelæggende som rygning.

- Det minder mig om, når man ser film fra 1950'erne, hvor alle sidder og ryger hinanden op i hovedet, og ingen forholder sig til de sundhedsmæssige konsekvenser af det. Det mener jeg faktisk godt, man kan sammenligne med den måde, sociale mediers algoritmer påvirker vores børn på. Der synes jeg, at hele det politiske system svigter, siger Mattias Tesfaye til Ekstra Bladet.

Han medgiver desuden, at det efterhånden grænser til et svigt, at der ingen restriktioner er lavet på europæisk niveau i alle de år, hvor debatten om problemet har raset.

Alligevel er han tilbageholdende med, at dansk lovgivning skal være vejen frem, eksempelvis ved at gøre alle skoler mobilfri. Det er bedst, at skolerne selv indfører en restriktiv skærmpolitik, siger han.

Ingen dato

- Heldigvis går det stærkt med at indføre restriktiv skærmpolitik i den danske folkeskole. Det er jeg glad for. Og så håber jeg også, at mange af os forældre vil følge op med at tage mere ansvar derhjemme og slukke skærmene og se hinanden i øjnene.

- Er det ikke en fejlslagen strategi at overlade det til voksne, der selv er afhængige af skærme?

- Det er ligesom slik. Vi skal ikke sidde og spise slik hver aften i sofaen. Det gør man forhåbentlig ikke i de fleste danske familier. Men omvendt skal vi ikke vedtage lovgivning om, hvor ofte man må spise en Matador Mix i sin egen familie.

- Men selvom du lægger op til, at skolerne selv skal handle, så kan I jo også godt vælge at gøre noget. Vil I slet ikke gøre noget?

- Vi kommer til at komme med nogle anbefalinger, som man kan læne sig op ad, så man også har et sted at starte diskussionen.

- Hvornår kommer de?

- Det er der ikke sat dato på endnu.

- Og heller ikke jeres kommission for det gode børne- og ungdomsliv?

- Der er heller ikke nogen dato. Men også det arbejdes der intensivt på.

Vi svigter

- Har I som politikere svigtet ved ikke at gøre noget ved det her?

- Jeg synes i hvert fald, at der er en type regulering, hvor vi begynder at nærme os et svigt. Det er i reguleringen af de algoritmer, som ligger bag mange sociale medier. Meget af det skal reguleres på europæisk niveau. Det er svært for Danmark at stille krav til Facebook og Snapchat.

- Men der er det ærlige svar, at ja, der svigter vi. Det er avancerede, psykologiske overvejelser, der ligger bag ved de afhængighedsskabende algoritmer, der er i mange af de medier.

- Men vi kan jo godt vælge at gøre noget i Danmark og sige: Vi dropper mobilerne i skolen?

- Jeg synes bare, der er stor forskel på, om man stiller krav til techgiganterne og den måde, de indretter deres sociale medier på, og hvorvidt man bruger skærme i undervisningen.

- Tror du, at når man om 20 år kigger tilbage på din ministertid, at man vil sige: Han gjorde sgu nok ved det her problem?

- Jeg tror, man vil sige, at han gjorde noget. Jeg håber også, man vil sige, at jeg gjorde noget rigtigt. Jeg tror ikke, man vil sige, at han gjorde nok. Mit bedste gæt er, at fremtiden vil betragte os, der bor i 2023, som en smule naive.