Minister skal skilles

Transportminister Benny Engelbrecht skal skilles.

Det oplyser ministeren selv på sin Facebook-side.

Bruddet kommet efter mere end 30 års ægteskab med hans nu tidligere kone, Charlotte, skriver han videre.

Det er dog ikke, fordi de to ikke længere elsker hinanden.

'For os har det bevæget sig i en retning der gør, at vi stadig elsker hinanden som bedste venner, men også har indset at vi ikke er gode kærester.'

Ifølge Benny Engelbrecht skal de to stadigvæk bo i samme hus i Adsbøl i Sønderjylland, hvor de har fælles børne.

'Vi har det bedst med at leve vores liv sådan, under samme tag, men med andre kærester og det håber vi alle vil respektere.'

