Minister skrotter ny topkarakter

For fire måneder siden lancerede den daværende regering et forslag om, at 7-trins-karakterskalaen skulle udvides med en ekstra karakter, 12+.

Det nye plus efter 12-tallet skulle være forbeholdt studerende, der tør noget, bringer sig selv i spil og gør noget ekstraordinært, fortalte daværende uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers (V).

Nu skrotter Ahlers’ efterfølger den idé.

- Jeg er ikke fan af 12+-modellen, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til Politiken.

Den nyhed skaber begejstring hos Danske Studerendes Fællesråd. Organisationen har været kritisk over for initiativet, siden Tommy Ahlers meddelte, at han savnede 13-tallet og ville indføre 12+ som pendant.

- Det er godt, at hun vil stoppe det. 12+ var et unødvendigt tiltag og en dårlig idè, siger formand Johan Hedegaard Jørgensen til avisen.

Det nuværende karaktersystem, som i 2006 afløste 13-skalaen, har for meget fokus på fejl, mener ministeren. Desuden er der et problem med skalaens 7 trin, som går fra -3 op til 12:

- Der er det helt basale i, at springene er for store, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hvordan et nyt karaktersystemet skal se ud, ved hun ikke endnu. Halsboe-Jørgensen mener, at der er for stort fokus på karakterer og for lidt på at have det godt. Det skal en ændring af karakterskalaen afhjælpe.

- Vi skal ikke som nu have en model, hvor man starter på toppen og bevæger sig nedad efter fejl. Skalaen skulle jo gerne bidrage til alt andet end fejlfinding, siger ministeren til Politiken.