Minister: Slut med at sprøjte

Endnu engang skal det være slut med at sprøjte og bruge gødning på naturarealer.

Miljøminister Lea Wermelin (S) sender fredag et lovforslag i høring, som skal genindføre det forbud, som den tidligere SR-regering indførte i 2015, og som V-regeringen ophævede i 2016, inden det trådte i kraft.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

'Fremover skal det være slut med at sprøjte og bruge gødning på ca. 37.000 hektar beskyttede naturarealer til gavn for fugle og insekter. Vores natur er i krise, blandt andet fordi levesteder for en lang række arter er pressede. Med forbuddet her gør vi en konkret forskel for den beskyttede natur', siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Lovforslaget skal gælde de såkaldte § 3-beskyttede arealer. Og det udvides fra loven i 2015 til også at gælde et forbud mod omlægning af jord, som i dag er § 3-beskyttet.

'Ud over at vi genindfører et vigtigt element i beskyttelse af naturarealerne, udvider vi også beskyttelsen, så man ikke længere må pløje og så på de beskyttede arealer. Vi har kæmpet for at fastholde forbuddet. Nu topper vi det, så det gælder alle § 3-områder og beskytter naturen endnu bedre', siger miljøminister Lea Wermelin.

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i slutningen af marts 2020.