Minister svarer fædre i udlandet

Danske fædre med arbejde i udlandet må frit tage på ferie i Danmark - nogle må bare ikke tage deres børn med.

Derfor har Ekstra Bladet spurgt justitsminister Nick Hækkerup, om børn af danske fædre i udlandet også skal have samme mulighed.

- Det er lige nu kun personer bosiddende i bestemte lande, der kan komme til Danmark for at holde ferie. Det, forstår jeg, er en svær situation – særligt for de danskere i udlandet, der ikke kan få deres børn med på ferie i Danmark, lyder det fra ministeren.

Tyske, norske og islandske turister får 15. juni fri mulighed for at rejse til Danmark.

- Regeringen har åbnet grænsen for turister fra bestemte lande, og derfor vil vi også tillade, at danskere bosiddende i udlandet skal kunne komme til Danmark med deres mindreårige børn på ferie, når grænserne åbner 15. juni, siger han.

Ulige regler

Derved ønsker ministeren at ophæve reglerne, som de lige nu står på politi.dk.

'Disse udenlandske familiemedlemmer kan dog ikke indrejse, hvis formålet alene er turisme, ferie eller fx et besøg hos venner eller anden familie end den nævnte', skriver myndighederne.

De børn, der ikke har kunnet komme til Danmark, er børn, der er født før 1. juli 2014, hvis mødre ikke er danske statsborgere, og hvis forældre ikke er gift.

Tilbage i 2014 blev reglerne for erhvervelse af statsborgerskab ændret til, at også børn af danske fædre skulle have dansk statsborgerskab, men ikke med tilbagevirkende kraft.