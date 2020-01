Minister uddeler stor skideballe til skattechef

Ministeren er sur, skuffet og i det hele taget slet ikke tilfreds med sin øverste embedsmand.

Det drejer sig om skatteminister Morten Bødskov, som mener, at hans egen departementschef i Skatteministeriet, Jens Brøchner, ikke har 'tænkt sig godt nok om' i sagen om lyssky øst-firma, der byggede på skattechefens sommerhus.

'I denne her sag står det klart for mig, at Jens Brøchner ikke har tænkt sig godt nok om og ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok', siger Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har afsløret lyssky forhold og direkte lovbrud ved byggeriet, som får fagforeningen 3F til at slå alarm og melde sagen til Arbejdstilsynet.

Ekstra huskekage

Skatteministeren har fået en mundtlig redegørelse fra departementschefen, men det beroliger ikke Morten Bødskov, som stadig synes, at 'sagen efterlader et rodet billede'.

Derfor stopper skideballen heller ikke der. En ekstra huskekage er serveret på skrift til Jens Brøchner.

'Der skal være orden i sagerne, og jeg har selvsagt en forventning om, at noget lignende ikke gentager sig', oplyser Morten Bødskov.

'Jeg har den klare holdning, at der skal være ordnede løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Social dumping og sort arbejde er totalt uacceptabelt', slår skatteministeren fast.

Ingen fyreseddel

Der er dog ikke udsigt til, at skideballen fører til en fyreseddel.

'Sagen påvirker ikke min holdning til, om Jens Brøchner er den rigtige departementschef i Skatteministeriet. Jeg har fuld tillid til, at han fortsat kan løfte sit ansvar og sine opgaver i tilknytning hertil', siger Morten Bødskov i en skriftlig kommentar.

Folketinget har bedt om en redegørelse i sagen.

Litauere: Vi har mødt skattechef Husk nu at bede om dokumentation for korrekt registrering, når der er tale om udenlandsk arbejdskraft. Sådan lyder rådet på skat.dk, hvis almindelige danskere vil 'undgå sort arbejde'. Departementschefen i Skatteministeriet, Jens Brøchner, stillede dog hverken spørgsmål eller krav om dokumentation, da han mødte de to litauiske håndværkere i sommerhuset mellem jul og nytår. Det oplyser håndværkerne, da Ekstra Bladet besøgte dem ved sommerhuset, hvilket departementschefen bekræfter. - Han var her ved juletid, hvor han gik lidt rundt, men vi talte ikke rigtig med ham, fortæller den ene håndværker på engelsk. Dermed handler departementschefen stik imod, hvad arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz ville have gjort. - Jeg ville selv som privatperson sikre mig, at der er overenskomstmæssig løn, og at de overholdt de forhold, som ligger i lovgivningen med blandt andet registrering, fortæller han.

