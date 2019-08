Minister varsler loft over renter på kviklån

Et bredt politisk flertal i Folketinget er klar til at indføre et loft over, hvor høje omkostninger forbrugerne kan betale for kviklån.

Det skriver Børsen.

Flere partier har nemlig skiftet holdning til kviklån. Det vil regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) udnytte til at lave en bred politisk aftale.

Ministeren ser et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP) som et oplagt værktøj.

- Vi tager et opgør med de kviklån, som med fuldstændigt ublu omkostninger og skruppelløse måde at drive forretning på fanger folk i en gældsspiral, udtaler han i en kommentar til Børsen.

I foråret fremsatte SF et beslutningsforslag om at lægge et loft over ÅOP. Dengang fik partiet kun opbakning fra Enhedslisten og Alternativet.

Siden er stemningen vendt hos De Radikale, Dansk Folkeparti og Konservative.

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, fortæller, at partiet har skiftet holdning, fordi tidligere tiltag ikke har haft den ønskede effekt.

Det gælder en betænkningstid på 48 timer på kviklån, som blev indført for tre år siden.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk har udbyderne lavet deres produkter om, så man i stedet låner penge via en kassekredit, der ikke er omfattet af reglerne.

Simon Kollerup understreger over for Børsen, at der skal findes langtidsholdbare løsninger. Det skal sikres, at udbyderne af kviklån ikke kan omgå reglerne.

De Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, understreger over for Børsen, at partiet traditionelt ikke er meget for at regulere.

Alligevel vil partiet have et loft, fordi lånene har 'uhensigtsmæssige påvirkninger for låntagerne'.

SF's forslag lød på et ÅOP-loft på 15 procent. SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, er nu klar på et højere loft i første omgang.

Forbrugerrådet Tænk har tidligere foreslået et loft på 20 procent. Bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, har lagt op til 50 procent.