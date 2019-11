Minister: Vi har ikke set den sidste IS-kriger i Danmark

Justitsminister Nick Hækkerup siger, at Danmark må indstille sig på at, der vil komme IS-krigere hertil

Ekstra Bladet forsøgte hele dagen onsdag at få en kommentar fra den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, samt justitsminister Nick Hækkerup.

Vi ville gerne have en kommentar fra S-regeringen til den pæredanske IS-fange, 'Kristian', som nu beder den danske stat om hjælp.

Førstnævnte Tesfaye henviste imidlertid til sidstnævnte Hækkerup, som ikke stillede op til interview om den danske IS-fanges nødråb.

I en skriftlig kommentar siger Nick Hækkerup, at Danmark må indstille sig på at se flere IS-krigere ankomme i fremtiden:

’Jeg kan ikke udtale mig om konkrete sager, men de mænd og kvinder, som er udrejst fra Danmark for at tage ophold hos IS eller andre terrororganisationer, har vendt os ryggen. De bør retsforfølges der, hvor deres modbydelige handlinger er foretaget. Vi har dog desværre ikke set den sidste fremmedkriger komme til Danmark. Det ændrer ikke ved, at de er uønskede i Danmark.’