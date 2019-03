Minister: Vi kan få seks milliarder tilbage fra skattesvindel

Der er håb om, at knap halvdelen af de 12,7 milliarder, som det daværende SKAT blev svindlet for, kan føres tilbage

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger, at 470 personer og selskaber er i søgelyset for svindel med udbytteskat. Omkring seks milliarder kroner er på vej tilbage til statskassen:

- Der er i alt svindlet for 12,6 milliarder kroner. Det skete, mens der sad seks forskellige skatteministre i stolen. Herunder mig selv. Siden da har det været min opgave at sikre, at så mange så muligt af de penge kom til bage i statskassen igen. Og at det ikke sker igen.

- I dag er der ti gange så mange medarbejdere til at kontrollere området, end da svindlen blev opdaget. Man kan komme langt med hårdt slid, selvom man er oppe mod svindlere, som kan hyre dyre advokater, siger Karsten Lauritzen.

For hver 1000 kroner, der kommer hjem, vil 'nogle hundrede kroner' gå til advokater og sagsbehandling, siger Karsten Lauritzen.