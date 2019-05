Minister vil betale piloters udgifter til nye helbredstjek

Piloter og flyveledere, der skal have nye helbredstjek i kølvandet på sager om læges mulige embedsmisbrug, bør få hjælp til at dække udgifter.

Sådan lyder meldingen fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) torsdag.

- En række piloter og flyveledere er kommet i klemme i denne helt særlige situation, siger han i en pressemeddelelse.

Det er rimeligt, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjælper med at dække udgifter til dem, der skal have nye helbredsbeviser, vurderer ministeren.

Ole Birk Olesen vil derfor anmode Finansudvalget om hjemmel til finansieringen.

Styrelsen har tidligere politianmeldt en læge, der også er blevet fyret og bortvist fra styrelsen. Hun mistænkes for embedsmisbrug.

Lægen har været ansvarlig for tilsynet med såkaldte flyvelæger i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Samtidig har hun selv drevet en klinik med to afdelinger, der undersøgte blandt andet piloter og flyveledere.

Han opfordrer piloterne og flyvelederne til at gemme dokumentation for de udgifter, de måtte få ved deres nye helbredsundersøgelser.

Ministeriet foreslår en proportional model, hvor piloterne og flyvelederne har ret til kompensation for undersøgelserne, alt efter hvornår de sidst fik en.

De, der har fået foretaget undersøgelsen for nylig, vil få refunderet den største del af udgifterne.

Det kan koste op i mod 8000 koner for en pilot at få sit første helbredsbevis, og herefter 2000 kroner at få det fornyet.