Minister vil 'finde ud af', om mænd har behov for psykolog

Socialminister Astrid Krag vil ikke nu og her sidestille mænds og kvinders rettigheder, når de skal have hjælp som voldsofre. Først skal der lige laves et 'pilotprojekt', siger hun

For to år siden gav partierne i rød blok kvindelige voldsofre ret til gratis psykolog. Ikke mænd.

Og det er socialminister Astrid Krag stadig ikke parat til, selvom flere eksperter på området efterlyser det. Ekstra Bladet har til podcasten 'Ingen kommentarer' spurgt ministeren, hvorfor kønnene ikke har lige ret til hjælp:

- Astrid Krag, er det lige slemt, når en mand udsættes for vold, som når en kvinde gør det?

- Vold i nære relationer er jo helt forfærdeligt, ligegyldigt hvem og hvilket køn det rammer. Der er forskel på volden, man bliver udsat for som mand og kvinde, men partnervold er forfærdeligt uanset, om det er en mand eller en kvinde, der er ofret.

- Hvorfor har mænd og kvinder så ikke lige rettigheder, når de bliver udsat for vold?

- I dag kan man få hjælp på krisecentre som kvinde og herberger, når det er mænd. Vi er i gang med det arbejde, der skal sikre, at man har ret til den rigtige hjælpe, uanset om man er mand eller kvinde.

I proces

- Men mænd har for eksempel ikke ret til ti timers gratis psykologhjælp. Hvorfor har de ikke det?

- Den rettighed til kvinder blev indført for to år siden efter en forsøgsordning, og lige nu er vi i gang med en tilsvarende forsøgsordning i forhold til mænd på mandekrisecentre. Så der er en ligestillet proces der.

'Meningsløs diskrimination': Gratis psykolog til kvinder - ikke mænd

- Men mænd er bagud. De har ikke den ret nu. Hvorfor får du ikke bragt det i orden?

- Det har de jo i denne her to-årige forsøgsordning, vi er i gang med nu, og som vi også havde forud for, at kvinderne fik ret til det. Og når vi får resultaterne af den, så vil vi kunne finde ud af, hvordan det kan indføres, så det bliver den rette hjælp.

Ikke så enkelt

- Og ti timers gratis psykologhjælp er ikke det rigtige for en mand?

- Det er jo det, vi skal finde ud af med pilotprojektet. Det kan være, at der skal noget andet eller mere til.

- Det lyder, som om I over-komplicerer det her. Hvorfor skal man have alle mulige pilotprojekter for at finde ud af, at mænd også kunne have gavn ti timers psykologhjælp?

- Hvis det var meget enkelt, så tænker jeg at det var gjort for længe siden. Vi skal på baggrund af pilotprojektet finde ud af, hvordan man kan ændre lovgivningen, så vi giver den rigtige hjælp.

- Men synes du, at mænd og kvinder skal have ret til samme hjælp, når de er blevet slået?

- Jeg synes, at det er helt afgærende, at man kan få den rigtige hjælp, når man har været udsat for vold.

Du kan høre interviewet med Astrid Krag i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer'.