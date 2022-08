Minister vil have seksualundervisning på ungdomsuddannelser

Ungdommen har længe råbt op om det. Og nu kan det være på vej. Regeringen foreslår at indføre obligatorisk seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse, hvor ministeren fortæller nyheden i en video.

- Det er supergodt kæmpet af de unge. Det virker, når man blander sig. Tak, fordi I er kommet med alle jeres input og kæmpet alt det, som I har, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det fremgår ikke, hvad det ville ske på bekostning af, eller hvornår det kan blive indført, men det vil i givet fald ikke være dette skoleår.

Regeringen vil drøfte forslaget med gymnasieforligskredsen, hvor der skal findes et flertal, hvilket der ventes at være.

Seksualundervisning er obligatorisk på skemaet i folkeskolen.

Men når de unge drager videre i uddannelsessystemet, er det ikke sikkert, at de får mere undervisning på området.

Det har fået flere elevorganisationer til at råbe op om behovet for seksualundervisning også på ungdomsuddannelser. Heriblandt Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Landssammenslutningen for Handelsskoleelever.

I november sagde formanden for førstnævnte organisation, at ønsket blandt andet hang sammen med den debat, der har været om seksuelle krænkelser.

- Vi har lige fået en ny samtykkelovgivning. Det er helt afgørende, at hvis vi skal sikre en reel kulturændring, er det vores generation, der skal gå forrest, sagde Ingrid Kjærsgaard.

- Det kræver, at vi også får et rum på vores uddannelser til at snakke om, hvordan man sikrer samtykke og respekterer grænser, sagde hun.

En anden gruppe, der fortsat efterspørger seksualundervisning, er elever på specialskoler.

Fordi skolerne er fritaget for nogle paragraffer i folkeskoleloven, er det ikke obligatorisk med seksualundervisning her.

Det er et problem, har Sammenslutningen af Unge med Handicap sagt til DR Nyheder tidligere på ugen.